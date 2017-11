Marc Márquez salva el sexto título en Valencia

Google Plus

Foto: Box Repsol

La tensa calma de primera hora de la mañana en el Circuito de Cheste se transformaba en una carrera de locos. A falta de ocho vueltas para el final, una salvada increíble de Márquez en la curva 1 cuando todo hacía presagiar que se iba al suelo inevitablemente. Esto unido a la caída de Lorenzo y Dovizioso a falta de seis vueltas han sido las claves de esta última carrera del año.

Domingo 12 de noviembre de 2017. Gran Premio de Valencia. Pista seca, 15º C, humedad del 50%. Elevación de la pista, 14º. Hoy era el día, una tensa calma se palpaba desde primera hora de la mañana en el Circuito Ricardo Tormo (Cheste). ¿Marc o Dovi? ¿Dovi o Marc? ¿Sexto título mundial para Márquez? ¿Segundo título para Dovizioso?

La carrera comenzaba a las dos en punto de la tarde, 30 vueltas por delante. Mientras tanto, los pilotos situados en la parrilla de salida preparados para la última carrera de la temporada. Encabezando la parrilla estaba Marc Márquez, que sumaba su octava pole del año. Detrás suya, Johann Zarco y Andrea Iannone cerrando la primera línea. Por detrás, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Michele Pirro, Valentino Rossi, Aleix Espargaró, Andrea Dovizioso, Alex Rins, Pol Espargaró, Jack Miller, Maverick Viñales, Tito Rabat, Danilo Petrucci, Cal Crutchlow, Bradley Smith, Karel Abraham, Mika Kallio, Héctor Barberá, Álvaro Bautista, Scott Redding, Loris Baz, Sam Lowes y Michael Van Der Mark.

Nada más comenzar Márquez se aseguraba la cabeza de carrera en la salida, pero el francés Johann Zarco no se lo ponía fácil y le adelantaba poco después. La carrera estaba tranquila sin ningún sobresalto para los dos pilotos protagonistas del día. A falta de 18 vueltas para el final el quipo de Ducati le dejaba un claro mensaje a Jorge Lorenzo para que dejase pasar a su compañero de Box y así intentar arrebatarle el título a Marc pero no hubo manera, Jorge no veía el cartel y Dovi seguía detrás suya sin apenas posibilidades para adelantarle.

El gran susto venía a falta de 8 vueltas, Marquez salvaba una caída casi inevitable en la curva 1 del trazado valenciano cuando iba en cabeza de carrera por una pérdida de concentración. Al borde del infarto se quedaba el equipo de Marc y su padre Juliá presente en el box. Tras esto se colocaba quinto pero a todos los efectos, seguía siendo campeón.

A falta de 6 vueltas se caídan Lorenzo y ¡Dovizioso! Alegría en el box de Repsol y tristeza en Ducati, se les había escapado el título. Temporada 2017 sentenciada, Marc Márquez campeón del Mundo por sexta vez (cuarta en MotoGP). 4 títulos de la categoría reina en 5 años, 6 títulos mundialistas en total en sólo 8 años, genio Marc Márquez.

Mientras tanto, cabeza de carrera para Dani Pedrosa a falta de cuatro vueltas para el final. Honda podía cerrar un fin de semana perfecto, sus dos pilotos con triunfos personales. Márquez con el título bajo el brazo y Pedrosa consiguiendo la segunda victoria de la temporada.

Pero era en la última vuelta cuando Zarco se hacía con la primera posición, el francés no se rendía pero no le duraba mucho la felicidad. Segundos después Dani se ponía primero y cruzaba la línea de meta para sumar esa ansiada segunda victoria de la temporada. Segundo quedaba Zarco y tercero Márquez.

Por detrás, Rins, Rossi, Iannone, Miller, Crutchlow, Pirro, Rabat, Smith, Viñales, Petrucci, Abraham, Barberá, Baz y Van Der Mark.

Fuera de carrera han quedado además de Lorenzo y Dovizioso, los hermanos Espargaró, Lowes, Bautista, Redding y Kallio. Todo slos pilotos están bien y no hay que lamentar lesiones.

Termina así la última carrera de esta temporada 2017.