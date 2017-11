Marc Márquez: “Estoy viviendo en un sueño y quiero seguir así, año tras año”

Fuente: Lucas Andreu

Márquez era quien menos tenía que arriesgar, pero, fiel a su estilo, se ha lanzado a buscar una nueva victoria y lo que se ha encontrado ha sido un susto en la curva uno que cerca ha estado de costarle el título. Acababa de adelantar a Zarco y, en su afán por defender la posición, ha perdido el tren delantero en la curva 1, ha salvado la caída con el codo y se ha visto relegado a la quinta posición, justo por detrás de Dovizioso. Dice el campeón que en ese momento ha pensado: “No suelto la moto ni que dé vueltas”. La tensión ha aumentado para todos, también para Lorenzo que, rodando tercero a falta de seis vueltas, se ha ido al suelo y unas curvas después lo hacía su compañero Andrea Dovizioso cuando forzaba la GP17 perdiendo cualquier posibilidad y convirtiendo a Marc Márquez en el Campeón del Mundo de MotoGP de 2017.

El 93 ha resumido su carrera y sus emociones una vez concluida la misma: "Era difícil de controlar. La estrategia más fácil era simplemente terminar la carrera, pero era difícil controlarme. Dejé pasar a Zarco porque sabía que trataría de empujar. Detrás de él pude ser más rápido, y estaba demasiado cómodo, perdiendo la concentración y cometiendo algunos pequeños errores ... cuando cometió un error, le superé, pero él fue agresivo. Cuando cometí ese error en la última curva, tuve miedo porque pensé que estaba cerca e intenté frenar tarde para evitar tener un momento crítico, ¡pero luego creé mi propio momento crítico!` He aguantado sobre la moto y he dicho "es hora de terminar la carrera", luego Lorenzo y Dovi cometieron errores, y me disgusta que Dovi no esté aquí (podio) porque ha hecho una temporada increíble. Luego quise empujar y atraparlos de nuevo, pero incluso me saltaban las marchas, así que he tratador de terminar la carrera”.

Márquez también ha hecho referencia a cómo ha ido la temporada que le ha hecho meterse en los libros de la historia y ser, tras Ángel Nieto, el español con más títulos en el campeonato del mundo de motociclismo:

"Ha sido una temporada realmente dura, con muchos altibajos", ha dicho Márquez. "Me gustaría que todo mi equipo, mi familia, todos los que me ayudan estuvieran aquí porque me ayudaron mucho esta temporada, especialmente en la primera parte de la temporada, que fue muy difícil. Después de Montmeló, estaba con mi peluquera y me dijo que me estaba perdiendo el pelo. Fui al médico y me dijo que tenía que cambiar mi enfoque de las carreras porque me provocaba mucho estrés. Cambié mi enfoque, pero también la sensación con en la moto. Hicimos un gran cambio y tuvimos una mejor sensación. En Le Mans le dije a Emilio que no disfrutaba sobre la moto, luego cambiamos la mentalidad, y dijimos que lo primero era encontrar la forma de disfrutar en la moto para que los resultados vinieran. Con cientos de vueltas en los días de test, encontramos el camino correcto. Para mí, la segunda mitad de la temporada ha sido perfecta, me pongo un diez", ha confesado.

Marc es consciente de lo cerca que ha estado de irse al suelo en la curva uno después de protagonizar la enésima salvada del año y es que este curso se ha caído hasta 27 pero, afortunadamente, ha salido ileso de todos esos percances. “Es verdad que me caí 27 veces, pero estuve cerca 50 veces. ¡Con 27 caídas puedes aprender mucho! Pero quiero mejorar eso para el futuro, con el mismo nivel, pero siendo más seguro sobre la moto”.

Finalmente, el piloto de Cervera habló sobre su principal rival, Andrea Dovizioso: "Ya dije antes que estoy decepcionado de que no haya terminado hoy", ha afirmado Márquez y seguía: "Ha sido un oponente y una persona increíble. Tengo una muy buena relación con él. Hubo gente de Ducati fue a mi box para felicitar a mi equipo, por lo que el respeto total, eso es de agradecer. Aprendí muchas cosas de Andrea, especialmente cosas mentales. La forma de abordar las carreras y los fines de semana me hizo darme cuenta que debes olvidar a los demás. No mucha gente puede hacerlo, y él es uno de los mejores en hacerlo, si no el mejor ", sentenciaba.