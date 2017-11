Johann Zarco: "Hasta el final creía que podía ganar pero he preferido asegurar"

Foto: Lucas ADSC | Vavel España.

Johann Zarco ha protagonizado junto a Dani Pedrosa una bonita lucha para finalizar un año en el que el francés ha superado sus propias expectativas. Zarco que ha liderado gran parte de las vueltas se ha visto finalmente superado por el español obligándole a conformarse con el segundo cajón del podio.

“Todo el fin de semana ha sido muy bueno, con mi trabajo he podido luchar por la victoria. La situación dentro de la carrera era que Márquez tenía el control y podía ser más rápido, pero cuando se ha ido fuera he pensado que tenía el ritmo para luchar por la victoria”, ha explicado Zarco.

“Pero cuando Dani me ha pasado al inicio de la última vuelta he perdido muchos metros en la primera curva y casi me voy al suelo. Hasta el final creía que podía ganar pero prefería asegurar que irme al suelo, para mi es lo mismo acabar primero que segundo hoy, el trabajo del equipo ha sido fantástico y esto debemos seguirlo el año próximo”.

LA SALVADA DE MÁRQUEZ

Durante las primeras vueltas Zarco y Márquez han estado luchando por la primera posición y cuando Márquez ha estado apunto de irse al suelo en la curva 1 el primer espectador ha sido el primer espectador.

“Es difícil decir lo que le ha pasado a Marc, yo iba muy concentrado. El me ha pasado porque tenía más ritmo y es Márquez, nada menos. He aprendido mucho de él y espero este invierno poder preparar mejor mi estilo y mi nivel de pilotaje para alcanzarle el año que viene”, comentaba el francés.

ZARCO, LA MEJOR YAMAHA DE NUEVO

Gracias al segundo puesto del francés, el equipo Movistar Yamaha se afianzaba el subcampeonato de marcas. Una vez más como viene siendo habitual este año, la Yamaha Tech3 superaba a las oficiales, siendo Valentino Rossi quinto y Maverick Viñales 12º en una temporada para olvidar.

“Todo desde el inicio de la temporada ha sido bueno, en Qatar, Argentina, Texas. Luego fue más difícil pero era normal porque soy un debutante, pero he entendido cosas en la segunda parte de la temporada que me han ayudado a ser competitivo. No sé porque las otras Yamaha no son tan rápidas, no podría decirlo”.