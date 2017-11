Maverick Viñales: "El equipo lo ha dado todo"

Foto: Marc González | Vavel España.

El final de temporada de Maverick Viñales ha sido cuanto menos desquiciante, tras un tercer puesto en Australia que devolvía a Yamaha la confianza que tenían en Qatar, llegaban un noveno y un 12º puesto en Malasia y Valencia respectivamente, asunto que verdaderamente preocupa a la marca japonesa. Y aunque para la marca esta temporada la califican como positiva, la verdad es que tener que recurrir al chasis 2016 en la última carrera del año no es un dato muy alentador.

“Ha sido una temporada muy difícil para nosotros, de más a menos, contento de haberla acabado ya y terminar con el sufrimiento que hemos tenido toda la segunda mitad del curso, en el que no hemos acabado de encontrar la puesta a punto. Contento de terminar ya y empezar cuanto antes la siguiente”, dijo Maverick.

“El equipo lo ha dado todo pese a ser una carrera muy difícil, una vez más me han demostrado que han dado el 200 por 100. En el warm up me he sentido muy bien y espero en el test retomar la confianza”.

“Ahora necesito sacarme de encima todo lo que hemos tenido esta temporada, las malas carreras, las malas sensaciones y luego hacer un buen test. Será importante probar bien todas las puestas a punto que tenemos previstas para irnos a Malasia (test de finales de noviembre) con las ideas claras”.

Una de las noticias del domingo fue la decisión que se tomó en el box de Yamaha de volver al chasis 2016, las órdenes fueron claras lo probarían en el warm up antes de la carrera y si los pilotos expresaban tener buenas sensaciones lo montarían en la carrera.

“En el warm up no he podido dar muchas vueltas (ha sufrido una caída) pero en la carrera las sensaciones han sido muy malas pero era porque nos ha tocado un neumático muy malo, vibraba y no teníamos nada de agarre. En el warm up saliendo he dado una vuelta en 32 bajos y en la siguiente ya me veía con fuerzas para hacer 31 bajos, el feeling estaba ahí, lo he vuelto a coger. Sinceramente me he sentido bien y a mi me gustaría continuar con el chasis de 2016”, aseguró el español.

“La decisión ha sido de todos, durante el fin de semana por más que cambiábamos la moto no encontrábamos nada y esta mañana de golpe ha aparecido todo. Sólo he dado dos vueltas pero me ha dado tiempo de ver dónde estábamos perdiendo, al final nos preguntamos qué hacemos para resolver la situación y optamos por un cambio drástico. Era difícil en carrera tener la puesta a punto porque no he hecho warm up, pero quiero dar las gracias al equipo porque en dos días han trabajado más, casi, que en toda la temporada”.

Viñales ha hecho un análisis del mundial donde el español ha terminado a 68 puntos del campeón: “Primeramente felicitarle (a Márquez) porque ha hecho una temporada muy buena, recuperándose de las caídas e incluso una rotura de motor. Ha hecho una temporada buena, de menos a más y muy fuerte al final”, dijo.

Ahora el de Roses afirma estar centrado ya en la nueva temporada que dará comienzo el martes con los test de pretemporada en el circuito Ricardo Tormo de Cheste.

“Cuando estás en un equipo grande como es Yamaha das por hecho que tienes que ir a por el título. El resultado no ha sido bueno, el peor de toda la temporada, me hubiera gustado uno mejor para empezar el test con ganas, pero las ganas y la ilusión están y el martes saldremos a darlo todo como siempre”, zanjó el '25'.