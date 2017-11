Andrea Dovizioso: "He podido pilotar más fluido y me he sentido mas cómodo"

Andrea Dovizioso en el GP de Valencia.//Foto:Lucas ADSC

Poco más de cuarenta y ocho horas han pasado desde que Andrea Dovizioso caía en la carrera de Valencia, a 5 vueltas del final y perdía toda opción de alzarse con el título de MotoGP. Aunque de no haber caído tampoco lo habría ganado, para ello Marc Márquez tenía que ser peor que duodécimo y él, ganar la carrera.

En el día de hoy se ha disputado en Valencia la primera jornada de los test programados de cara a la temporada 2018 . Jornada en la que a pesar de que la moto no estará disponible hasta los primeros test que se disputarán en Malasia a finales de enero, el piloto italiano ha podido probar algunas mejoras y evoluciones de cara a la siguiente temporada. Mejoras que el ha visto positivas. "No probamos cosas particularmente nuevas, solo tenemos algunas, pero las que hemos montado han quedado claras. Han traído una nueva horquilla delantera y fue positiva. Parece que va algo mejor. También probamos nuevas piezas para poner a punto la moto del año que viene"

El piloto de Ducati no encontró las sensaciones durante todo el fin de semana del último Gran Premio de la temporada. Fue noveno en parrilla y tras la caída que sufrió en carrera, se tuvo que acabar retirando. Al parecer hoy se ha sentido mejor que en la pasada carrera, quizá, también debido a que no está bajo la presión de estar jugándose un mundial. "He podido pilotar más fluido y me he sentido mas cómodo. Mis sensaciones son mejores que las del fin de semana, pero cuando tienes un test como el de hoy después de tres jornadas de carreras, es fácil ir más rápido. Así ha pasado con la mayoría. El tiempo no importa tanto, sino ser constante".

Dovizioso cerró la temporada con un sabor agridulce. Por un lado, no solo firmó la mejor temporada de toda su trayectoria en MotoGP, también consiguió llevar a su rival en la lucha por el título a la última carrera, y dado que su rival ha sido Marc Márquez, es una gesta que solo él y Jorge Lorenzo han conseguido, hasta el momento. Pero por otro lado, el acabar por los suelos en la carrera en la cual se jugaba el título, no fue el final de fiesta esperado para un piloto que lo ha dado todo durante la temporada. "Estoy disfrutando el momento. Me encantó que vinieran amigos a pesar de saber que era muy complicado", concluyó.