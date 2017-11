El debate: ¿debe seguir ampliándose el calendario de MotoGP?

Para esta nueva temporada, la llega con respecto al número de test a lo largo del año y al número de circuitos que tendrá el Mundial en su totalidad. En 2018, los equipos tendrán tres test de pretemporada en Malasia, Qatar y Tailandia, que se incorpora como un nuevo circuito al calendario. A parte de éstos, las escuderias podrán optar hasta tres test los lunes de post gran premio, limitando a cinco los días de prueba para pilotos oficiales. Se prohíben las pruebas en aquellos circuitos donde todavía no se haya disputado la carrera -siendo hasta ahora 14 días antes del gran premio- y teniendo lugar dos semanas después de la cita, no al día siguiente como acostumbraba a ser. En el parón de verano, se prohíben también las jornada de prueba.

Entre tanto cambio, entra en juego una pregunta... ¿Debe seguir ampliándose el calendario de MotoGP? Los más puristas del Motor dirán que no, ya que, además del esfuerzo económico que ello supone, el piloto no es una máquina sino un ser humano con una capacidad limitada. Sin embargo, los que apuestan por un motociclismo más moderno e innovado dirán que sí, ya que al final el objetivo es disfrutar de una pasión, y cuanto más, mejor.

¿Por qué no alargar unas cuantas carreras más el campeonato? (Javier Campo Bañon / @Javier_cb10)

La carrera de Valencia no hizo más que poner punto y final a la temporada y nombrar a Marc Márquez como el flamante campeón de la categoría reina frente a un Andrea Dovizioso que peleó hasta el final como un jabato. Un Mundial que ha resultado ser de los más atractivos de los últimos años, especialmente en la primera parte del campeonato, donde cinco pilotos estuvieron luchando por hacerse con el cetro mundialista, algo que seguramente no habíamos visto desde el año 2007 con el título de Casey Stoner con la Ducati, cuando las tres fábricas más importantes (Honda, Yamaha y Ducati) estuvieron luchando por el campeonato que finalmente acabaría en manos del australiano.

Pero si lo pensamos bien, es por esto por lo que nos gustan las motos: la igualdad y competitividad entre todos los pilotos y fábricas, la velocidad y las pasadas al límite, la adrenalina y tensión disparadas por ver quién es capaz de hacerse con la victoria… entonces, ¿por qué no alargar unas cuantas carreras más el campeonato? Yo estoy totalmente a favor.

Foto: VAVEL

Como bien comentó Ezequiel Marín en el último debate, “el motor es primero, un negocio". El más claro ejemplo lo podemos encontrar hoy en día en la Fórmula 1, donde, hace cosa de algo más de un año, se produjo un cambio de dueños, que buscan, como es obvio el negocio, pero como segundo objetivo, la espectacularidad de cara al espectador, buscan innovar y llevar el campeonato a sitios donde sería inimaginable llegar. Como bien dijo Fernando Alonso hace un par de Grandes Premios, en México más concretamente, ellos son animales de la competición que necesitan correr todos los fines de semana. “Correría cada fin de semana si pudiera. Soy un piloto de carreras y no me gusta verlas por la tele. Además, no coincide con la F1, porque es un periodo de mucho relax y qué mejor que llenarlo con carreras", dijo, haciendo referencia a correr en las 24 Horas de Le Mans en 2018 con Toyota.

La Fórmula 1 no deja de intentar el hecho de aumentar el número de carreras en torno a 21, que, en los próximos años, incluso puede aumentar. La pregunta es, ¿cuál es el problema de aumentar el número de pruebas en el Mundial de Motociclismo? No deja de ser un campeonato con 18 carreras, y que, por regla general, empieza tres semanas o un mes más tarde que la F1 y que acaba dos semanas antes.

Está claro que por temas de fechas no puede ser, porque hay de sobra y no deja de ser la categoría a nivel internacional que menos carreras hace, porque hasta la el campeonato de Superbikes realiza más carreras, hasta un total de 24 (también sea dicho que realizan dos por fines de semana por lo que es más fácil de cuadrar). Y tampoco será por los circuitos que hay que escoger, porque en Superbikes se está yendo a sitios tan extraordinarios como Tailandia, Portimao o Lausitzring, y eso no es excusa. Por tanto, le pedimos tanto a la FIM como a Dorna, hágannos un favor a todos los amantes del motociclismo y agranden el campeonato.

Los pilotos son personas, merecen un descanso (Ana Puerto / @ItsAnaPB)

Todos los años salta en boca de mucha gente interna a este mundo el tema de las vacaciones que deberían tomar los pilotos. Pues bien, aunque a los aficionados se nos hagan eternas esas vacaciones, hay que reconocer que ellos también son personas. Además, utilizan mucho esfuerzo físico y también mental, y como personas que son también merecen un período de descanso.

Un mes en invierno y un mes en verano a mitad de temporada es lo que tienen para descansar los pilotos, incluyendo también las categorías de Moto2 y Moto3. Dos meses en todo el año que tampoco pueden desconectar del todo, ya que tienen que seguir entrenando para mantenerse en forma, así que pongamos que en realidad lo que tienen para huir de su vida deportiva son dos o tres semanas al año. A nadie le gustaría tener tres semanas en doce meses para escapar un poco de la rutina por muchos ingresos que tenga, ¿verdad?

Desde que acaba la temporada a mediados de noviembre, los pilotos tienen unos test en Valencia y algunos repartidos entre Jerez y Sepang, semanas posteriores al último Gran Premio de la temporada, es decir, el mes de diciembre es el que realmente pueden dedicarse para ellos mismos. Algo parecido se da en verano, cuando en julio tienen un mes de obligadas vacaciones por parte de Dorna -igual de obligadas que las de diciembre-, aunque durante ese período de ‘relax’ realmente no llegan a desconectar un 80% ya que es en la mitad de temporada, con algunos test de por medio, y tienen que afrontar la segunda parte donde se suelen decidir los campeonatos. Por lo tanto, se podría decir que las navidades son lo más cercano a la relajación que pueden tener los pilotos.

Todo esto contando con las 18 carreras que hemos tenido este año, pero el año que viene serán 19 y al siguiente añadiendo Finlandia serán 20. Hagan ustedes mismos los cálculos. Exacto, si con 18 carreras apenas tienen descanso, se puede especular cuánto descanso van a tener añadiendo citas de Gran Premio y además en circuitos en los que no se ha corrido anteriormente.

Foto: VAVEL

En el calendario de test invernales de este año en MotoGP se ha añadido el nuevo circuito de Tailandia, que visitarán del 4 al 7 de octubre siendo la primera cita de la gira asiática que tanto afecta en los horarios del sueño de los pilotos. Pensando así, el año que viene quizás sigan parando en invierno en el circuito de Chang (Tailandia) y a esos entrenamientos habrá que sumarles los que tendrán lugar en Finlandia, concretamente en el Circuito de KymiRing y que debido a que es un país nórdico, tendrán que interrumpir alguna que otra semana de vacaciones en julio para poder rodar allí con una temperatura más normal y a lo que las gomas puedan adaptarse.

En conclusión, por mucho que a algunos aficionados no les guste la idea de que el mundial de motociclismo tenga menos carreras, debería ser así por el bien de la salud de no solo los pilotos, que son los protagonistas, sino también por toda la gente que engloba el motociclismo y dedican día y noche en esto. Y es que, aunque muchos no lo crean, hay muchas veces en las que un piloto puede enfermar por esto, por exceso de esfuerzo lo que les provoca un cansancio por el que no son capaces ni de pilotar un domingo por el esfuerzo tanto físico como mental que esto supone.