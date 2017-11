Marc Márquez y Dani Pedrosa dominan en los segundos test de Valencia

Google Plus

Marc Márquez y Dani Pedrosa en los test de pretemporada en Valencia | Foto: Box Repsol

Los dos pilotos del Repsol Honda, Marc Márquez y Dani Pedrosa, han terminado marcando los dos primeros mejores tiempos de la segunda jornada de test en el circuito de Cheste. A falta de una hora de la finalización del tiempo, Márquez conseguía el mejor tiempo (1:30:033), a la vez que su compañero se hacía con el segundo, con la moto de 2017, pero con algunas modificaciones con vistas al 2018. En total, los de Honda han rodado 112 vueltas en el día de hoy.

Los pilotos no han salido a pista a primera hora de la mañana debido a la temperatura baja del trazado hasta que se habían agotado casi dos horas del tiempo establecido. Sin embargo, Jack Miller era el primer valiente al salir a los 35 minutos de empezar a correr el reloj para hacer una vuelta lanzada que acabó con el australiano por los suelos, quedándose sin la única moto que le quedaba. Después de Miller, salieron Pol Espargaró y Franco Morbidelli, que se cayó también con su nueva moto del Estrella Galicia 0'0 MarcVDS.

También se comentaba que Alex Márquez sería el encargado en desarrollar la Honda del lesionado Thomas Lüthi hasta que vuelva a la actividad del paddock tras recuperarse del astrágalo maltrecho. Esta decisión se tomó para que el equipo no tuviera que empezar totalmente desde cero una vez en marcha el campeonato. Sin embargo, Márquez no ha podido subirse ya a esa moto por coincidencia con el test de Moto2 en Jerez que empieza mañana. De este modo, se reencontrará con su ex compañero de equipo en Moto2 de manera momentánea.

Johann Zarco, el recién proclamado mejor rookie de la categoría, ha rodado un total de 65 vueltas, consiguiendo el tercer mejor tiempo de la jornada (1:30:439) en la número 53.

Álvaro Bautista no ha podido salir a rodar en ningún momento debido a la fuerte caída que tuvo ayer, por lo que ha continuado con su tratamiento en la clínica móvil. Solo pudo rodar unas cuantas vueltas ayer y acabó con despedida por los aires.

Tanto como Andrea Iannone, como Alex Rins, los dos integrantes del Suzuki Ecstar, no se han sentido muy cómodos con la moto, ya que estaban un poco indispuestos, por lo que su ritmo ha sido bajo, quedando noveno y décimocuarto, respectivamente.

Así terminan los test de Valencia. Los primeros para 2018. A partir del jueves con los de Moto3 y Moto2, serán entrenos privados, incluyendo los de MotoGP la semana que viene en el circuito de Jerez.