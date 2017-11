Análisis Pull & Bear Aspar Team en los test de Valencia

Álvaro Bautista en el GP de Catalunya - FOTO: Marc González (VAVEL)

El martes, primer día que los pilotos de MotoGP volvían a pista después de finalizar la temporada, tuvieron lugar los primeros test oficiales de pre-temporada en el Circuito Ricardo Tormo. Sin embargo, debido a las caídas que sufrieron el martes ambos pilotos, no pudieron volver a rodar el segundo día de entrenamientos invernales.

En esa jornada del 14 de noviembre, los dos pilotos pudieron rodar en Valencia, aunque uno menos que otro por una fuerte caída que tuvo Álvaro Bautista en la que fue su primera vuelta lanzada tras haber girado dos para conocer un poco su nueva Ducati GP17. El piloto de Talavera de la Reina tuvo que ser trasladado a un hospital para hacerle algunas pruebas que finalmente determinaron que no tenía ninguna lesión. Esto hizo que no pudiera registrar ningún tiempo en los entrenamientos.

“Hemos tenido un problema con la caja de cambios, he metido la tercera y cuando he dado gas estaba como en punto muerto. Al cortar el gas, luego la marcha ha entrado y ha bloqueado la rueda trasera y me ha escupido. Afortunadamente no tengo nada roto, me he dado un fuerte golpe en la cabeza y el tobillo y cuando iba deslizando me he dado un fuerte golpe en la espalda, que es lo que más me duele”, explicaba Bautista acerca de la tremenda caída que sufrió la mañana del martes.

Karel Abraham en el GP de España - FOTO: Lucas ADSC (VAVEL)

También Karel Abraham se fue a la grava justo antes de cruzar la bandera a cuadros, pero afortunadamente sin consecuencias tras haber pasado por la Clinica Mobile. El piloto checo completó 66 vueltas y su mejor registro fue de 1:32.445, un tiempo muy alto en comparación con el 1'31.325 que marcó el sábado en la Q1 del Gran Premio de Valencia. Finalmente, Abraham terminó en decimosexta posición a 2.2 segundos del hombre más rápido del día: Maverick Viñales.

“Ha sido una caída fuerte y la moto está bastante dañada. Las primeras salidas a pista hoy han sido para conocernos, la moto, yo y el equipo. Estamos trabajando en conseguir un buen ritmo, rodando cada vez más rápido. No hemos conseguido aún un gran tiempo, será complicado ser más rápidos de lo que lo fuimos durante el fin de semana a estas alturas, pero es para eso por lo que necesitamos estos tests, para eso y para encontrar una buena puesta a punto para los próximos y la temporada 2018”, zanjaba Karel tras el primer y único día de test en Cheste.