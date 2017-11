Análisis del EG 0,0 Marc VDS en los test de Valencia: buenas sensaciones

Morbidelli durante el primer test en Valencia | Foto: Marc VDS Racing Team

El equipo belga de Marc van der Straten, el EG 0,0 Marc VDS, terminó de anunciar el pasado mes de agosto la reconversión que vivirían sus filas de cara a la temporada 2018. El italiano Franco Morbidelli, que por aquel entonces ya tenía todas las papeletas para proclamarse campeón del mundo, y el suizo Thomas Lüthi, perro viejo y experimentado, son las nuevas caras de un equipo que busca mejorar los resultados de la pasada campaña –donde terminó 7º– y abrirse un hueco entre los principales equipos satélite del paddock.

Franco Morbidelli, el 'rookie' más rápido

El pasado martes tuvo lugar el primer día de pruebas de pretemporada en Valencia, donde se produjo el debut probablemente más esperado de la categoría reina: el de Franco Morbidelli. El actual campeón del mundo de Moto2, que la temporada que viene pilotará una Honda idéntica a la utilizada por Marc Márquez hasta el domingo pasado, terminó satisfactoriamente su primera jornada sobre una MotoGP: completó 78 vueltas y finalizó en la 18ª posición con un tiempo de 1:32.762; más de un segundo más rápido que el probador de Honda Takumi Takahashi, quien salió a pista en sustitución del lesionado Thomas Luthi.

"Fue un buen primer día y realmente me gustó la moto. Es genial probar finalmente una MotoGP y fue genial empezar a trabajar con mi nuevo equipo, los ingenieros de HRC e ingenieros de Michelin. La principal diferencia con Moto2 es la potencia, que es increíble pero con una entrega y un frenado muy dóciles, lo cual es mucho más exigente físicamente que en Moto2, sobre todo porque se llega a curva a una velocidad mayor”, explicó Morbidelli, contento tras finalizar la primera jornada de test en Cheste. El italiano quiso resaltar también la presencia de Márquez y Rossi, a quienes reveló haber tomado como ejemplo durante la sesión: “Tanto Valentino como Marc han venido a verme hoy y creo que han hecho un paseo tranquilo delante de mí, tal vez para mostrarme las líneas, y este fue un momento muy emocionante para mí”, concluyó.

Morbidelli durante el segundo test en Valencia | Foto: Marc VDS Racing Team

Durante el segundo día de pruebas los resultados continuaron in crescendo para el equipo belga. El italiano mejoró su tiempo en un segundo con respecto a la primera jornada, marcando un registro de 1:31.786 que posteriormente le coronaría como el ‘rookie’ más rápido de la categoría. Fue un final satisfactorio para un día que comenzó con un accidente de primera clase: en su primer giro de la mañana, Morbidelli se iba al suelo a causa de un neumático frío en la curva 10. No obstante, la pérdida de tiempo no era una opción y minutos después el italiano ya rodaba de nuevo sobre su moto de repuesto para seguir trabajando con su nuevo equipo y mejorar su velocidad en curva.

Mientras Morbidelli trabajaba para adaptar su estilo de pilotaje a los puntos fuertes de la Honda RC213V y los neumáticos Michelin en mitad de curva, su equipo hizo cambios tanto en el equilibrio de la moto como en los ajustes de la suspensión trasera, intentando reducir así el deslizamiento trasero y mejorar la resistencia y consistencia del neumático. Desafortunadamente, una asignación limitada de neumáticos delanteros blandos –precisamente uno de los que se perdió en el incidente matutino– obligó al italiano a completar el resto de la jornada con un neumático delantero usado. Aun así, Morbidelli concluyó el segundo y último día de pruebas en la 16ª posición, a tan sólo 1.753 segundos del tiempo de Márquez.

Takumi Takahashi, el sustituto de Luthi

Con Thomas Lüthi lesionado tras el accidente de clasificación que sufrió en el Gran Premio de Sepang, donde se rompió el astrágalo del pie izquierdo, el EG 0,0 Marc VDS optó nuevamente para sustituirle por el piloto de pruebas de HRC y actual campeón de All Japan Superbike, el japonés Takumi Takahashi.

Tras un fuerte accidente en la curva 10 a última hora de la tarde del primer día de test, Takahashi –que salió afortunadamente ileso– sólo fue capaz de lograr una 19ª posición marcando su mejor registro con un tiempo de 1:33.569.

El segundo día de test, sin embargo, no mejoró para el piloto japonés. Terminó en la 21ª posición y no consiguió bajar su registro del 1:33.870, tres décimas más lento con respecto a la jornada anterior. "Intentaba mejorar hoy, pero el accidente de ayer me hizo perder confianza, así que no fue tan fácil hacer el tiempo de hoy. Trabajamos en la puesta a punto para hacerme sentir más cómodo con la moto y empecé a recuperar la confianza hacia el final de la jornada. Ahora vamos a Jerez para la segunda prueba de la próxima semana”, explicó tras finalizar la sesión.

Takahashi durante el primer test en Valencia | Foto: Marc VDS Racing Team

El equipo de Takahashi, dirigido por el ingeniero jefe Gilles Bigot, probó una serie de cambios en la geometría y suspensión del chasis, a la vez que trabajaron para que el piloto se sintiera lo más cómodo posible sobre la moto antes del último test de la temporada los próximos 23 y 24 noviembre en Jerez, donde el japonés ya ha corrido previamente a bordo de una Superbike. “Esta es mi primera vez en Valencia, pero Jerez es una pista en la que ya corrí a principios de año con la Superbike, así que lo conozco un poco mejor. Por supuesto, será diferente sobre la MotoGP, pero al menos no empezaré de cero como aquí y eso hará más fácil centrarse en mejorar", concluyó el campeón de Supebikes.

La gravedad de la lesión de Lüthi hará que se pierda también el último test del año en Jerez, pero volverá a la acción durante el primer test oficial de 2018 en el Circuito Internacional de Sepang en Malasia.