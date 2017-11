Álex Rins: "Con el nuevo motor no voy tan al límite"

Álex Rins en el GP de Valencia | Foto: Lucas ADSC - VAVEL

La pretemporada 2018 no comenzó con buen pie para la dupla de pilotos de Suzuki. Ni Andrea Iannone ni Álex Rins pudieron salir a pista el pasado martes debido a un virus estomacal. Sí rodaron, sin embargo, el segundo y último día de pruebas. Test importante para la marca japonesa tras un curso de resultados discretos en el que ninguno de sus pilotos logró subir al podio.

De este modo, tras cerrar de forma exultante la temporada 2017 con un cuarto puesto en el GP de Valencia, Álex Rins volvió a subirse este miércoles a la GSX-RR, que presentaba varias novedades. La escudería japonesa trajo un nuevo motor, su principal problema durante la pasada campaña, y un nuevo chasis. El catalán se ha mostrado contento y con buenas sensaciones tras probar los nuevos materiales: "Hemos probado un motor, que no es el definitivo, con algunas especificaciones nuevas y un nuevo chasis. En las pocas vueltas que rodé pude comprobar que va bien, pero no está claro del todo porque no me encontraba al 100%”, explicó.

Rins quiso resaltar también su buena adaptación a los nuevos materiales en su único día de pruebas, donde ya notó cambios considerables con respecto al pilotaje de la temporada pasada. "Con este motor no voy tan al límite y puedo pilotar un poco más relajado. Desde el principio he podido entrar mejor en la curva, con más estabilidad, y eso me ayuda. Hemos mejorado la tracción, pero sobre todo la frenada. No le encontré ningún punto negativo", sentenció.

Suzuki volverá a contar el próximo año con privilegios en cuanto a número y evolución de motores, lo cual supondría una importante ventaja para la marca dado que podrían subsanar cualquier problema a lo largo de la temporada. "Las nuevas concesiones nos ayudarán a mejorar y desarrollar. Este año nos ha faltado en el motor. Tomamos una decisión errónea y si nos pasase otra vez sería diferente. Esperemos no repetir", aseguró Rins.

El catalán se vio obligado a perderse cinco grandes premios del ecuador de la temporada tras un accidentado inicio que precisamente tuvo lugar en el test de Valencia de hace un año. Aunque este inicio de pretemporada tampoco ha sido como se esperaba, pudiendo rodar –y probar– sólo uno de dos días posibles, Rins confía en estar listo en las tres jornadas de entrenamientos que Suzuki tiene previstas la próxima semana en el Circuito de Jerez: "No he empezado al 100% la pretemporada, pero en Jerez rodaremos tres días y estaré bien. Allí lo probaremos todo una vez más", concluyó.