Yamaha Tech3 en los test de Valencia: a la altura de las oficiales

Foto: Lucas ADSC | Vavel España.

Este martes y miércoles se han llevado a cabo las primeras jornadas de test en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, donde el equipo del Yamaha Tech3 tan solo ha contado con la participación de uno de sus pilotos, el francés Johann Zarco. A pesar de ello, el balance de ha sido muy positivo ya que parten como uno de los posibles rivales a batir de cara a la temporada que viene.

JOHANN ZARCO

Tras el Gran Premio de la Comunitat Valenciana donde el francés consiguió la segunda posición tras una lucha con Dani Pedrosa, Johann Zarco llegaba al primer test de pretemporada con una incógnita, probar la moto que tantos problemas había dado a los pilotos oficiales de la marca.

Sin embargo, lejos de estar descontento con la moto, el francés completo un primer día muy positivo consiguiendo la segunda posición justo por detrás de su compañero de marca, Maverick Viñales. El de Niza completó un total de 53 vueltas donde consiguió tiempos de 1:30.389 a 0.200 milésimas del primer clasificado.

“No me sorprende que me encontrara bien. Preferí no complicarme la vida tocando muchas cosas. Con la moto del año pasado era rápido pero me suponía mucho esfuerzo. La de 2017 me permite gastar un 30% menos de energía. Me da mejores sensaciones en frenada, es más estable. Me permite rodar más relajado. Creo que con esta moto puedo llegar a ir más rápido. No quiero saber ni qué versión del chasis estoy utilizando, simplemente me concentro en mi trabajo, porque si no todo se vuelve demasiado complicado”, declaraba tras el primer día de test.

Sin embargo, a pesar de que las sensaciones para el de Yamaha han sido muy positivas lo cierto es que sus tiempos comparados con los de la clasificación del sábado han sido un poco peores, 0.200 milésimas más lento.

El segundo día también fue muy positivo para Zarco ya que fue la primera Yamaha tras conseguir la tercera plaza justo por detrás de las dos Hondas de Pedrosa y Márquez. El francés dio un total de 65 vueltas, 12 más que el día anterior donde pudo confirmar sus buenas sensaciones y donde consiguió un tiempo de 1:30.439 con una diferencia de 0.406 milésimas del primero.