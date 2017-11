Análisis Yamaha en los test de Valencia: vuelve el positivismo

Google Plus

Valentino Rossi en el GP de Valencia - FOTO: Lucas ADSC (VAVEL)

En general han sido unos días muy positivos para Yamaha. Ambos días, sus pilotos han estado probando variaciones posibles en las configuraciones de la M1, así como chasis nuevos y antiguos combinando con otras prestaciones, todo ello ha salido en forma de sensaciones positivas tanto para Valentino Rossi como para Maverick Viñales. Aun así, el segundo día de entrenamientos tuvieron que esperar que la pista tomara temperatura para salir, pero no impidió que pudieran rodar en tiempos bajos.



Maverick Viñales fue el más rápido de los dos pilotos Yamaha oficiales, pues en el primer día de test completó 80 vueltas y se llevó el mejor tiempo, un 1:30.189, que fue incluso mejor que el día de cronometrados del Gran Premio de Valencia, donde pasó por la Q1 y marcó un 1:31.030 que no le sirvió para poder pasar a la Q2. El segundo día fue diferente, pues completó 66 giros y quedó quinto a 0.6 décimas del piloto más rápido, que fue Marc Márquez con un 1:30.033.

“Hoy disfruté mucho pilotando. Me sentí fuerte de nuevo y esto es muy positivo. Probamos muchas cosas: algunas fueron bien y otras mal. Pienso que hemos hecho un buen trabajo con las configuraciones de carrera, especialmente con el tanque de gasolina lleno, trabajamos muy a fondo en esa parte y en los motores, para conocer bien esa parte y saber qué dirección tomar. Es genial acabar los test así”, declaraba el piloto español.

Maverick Viñales en el GP de Valencia - FOTO: Lucas ADSC (VAVEL)

Por parte de Valentino Rossi, sufrió una caída sin consecuencias el martes y además no fue tan rápido como Maverick pero sí que tuvo muy buen ritmo, aunque mejor el martes que el miércoles: rodó 63 vueltas y pudo bajar hasta un 1:30.519, que le colocó en la cuarta posición. Diferenciado a 0.3 décimas de su compañero de equipo (piloto más rápido del martes), ese registro fue mejor que el que hizo en la Q2 del sábado que fue un 1:30.848. El miércoles completó una vuelta menos que el martes y quedó séptimo con un 1:30.724 a más de medio segundo del registro más bajo.



“Tuvimos más tiempo para probar el chasis de 2016 que el domingo en carrera, y me sentí fuerte. Tuve buenas sensaciones con los nuevos neumáticos, pero nuestro problema es la degradación de éstos. Probé el motor 2018 pero desafortunadamente me caí. Tenemos que decidir con qué motor quedarnos y probar más cosas, pero no es tan malo. Tenemos mucho trabajo que hacer en Malasia”, explicaba Rossi acerca de sus sensaciones durante los dos días de entrenamientos en el Circuito Ricardo Tormo.