Valentino Rossi: "Sin pilotar una MotoGP mi vida será aburrida"

Valentino Rossi en el GP de Valencia | FOTO: Lucas ADSC (VAVEL)

Era uno de los temas más comentados en la pretemporada en el invierno de 2016, pero el piloto italiano ya dijo que le quedaban, al menos, dos años más (2017 y 2018) en los que intentaría ganar el décimo título mundial, entre otras metas que se propuso el italiano.

A estas alturas de la película su principal objetivo sigue siendo el mismo, resultado de que este año se le ha vuelto a complicar el mundial con los problemas en Yamaha y concretamente con su rotura de tibia la semana antes de su GP de casa, el de San Marino, que hizo que sus opciones se esfumaran. Esto fue un punto clave en el que Valentino se replanteara su retirada, e incluso que pensara hacerlo a finales del año que viene, aunque todavía no quiere pensar mucho en ello y seguir concentrado en su trabajo.

“El objetivo es el título número 10, no será fácil, pero no es imposible. Este es el primer objetivo, el segundo es ganar carreras y el tercero es correr carreras geniales”, afirmaba el piloto italiano. Y es que, con estas declaraciones, deja claro que el próximo año será decisivo en su carrera, aunque si no consigue sus objetivos, puede que el último sea 2019.

“Tengo mucho miedo de retirarme, porque amo mi vida y en este momento gira en torno a MotoGP, pilotando una MotoGP. Si ya no tengo eso, tendré que encontrar algo más que hacer y creo que la vida será aburrida”, declaraba Valentino.

Claramente es muy diferente pilotar él mismo y seguir su carrera deportiva que asesorar a sus alumnos de la VR46 Riders Academy, con la que se ve en un futuro más implicado que ahora, cuando tenga más tiempo libre: “También es un proyecto para mi futuro, no será como correr, pero será similar. Ya estoy siguiendo las carreras de Moto2 y Moto3 todos los domingos y me siento cansado incluso antes de correr, pero me da mucha energía positiva”. Todo ello empezó cuando ayudaba a su gran amigo Marco Simoncelli, pero cuando falleció decidió convertirlo en un proyecto más serio y tampoco descarta que pueda haber en unos años una estructura también en la categoría reina.