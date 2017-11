Alex Márquez: "Rodar con una MotoGP es diferente"

No es la primera vez que el piloto del Estrella Galicia Marc VDS prueba una MotoGP, la primera vez fue el lunes después de coronarse Campeón del Mundo de Moto3 en Valencia 2014, como premio por parte de HRC por el cetro conseguido. Volvió a subirse el año pasado en un test privado celebrado en Misano, y salió a pista para calentar la Honda de su hermano Marc.

Alex Márquez ha vuelto a subirse en la MotoGP, esta vez como sustituto de Thomas Luthi, que aún se recupera de la fractura que sufrió en el astrágalo de su pie izquierdo en el pasado Gran Premio de Malasia. Las continuas lesiones que Alex ha tenido durante la temporada de 2017 relegaron al piloto a la cuarta posición de la tabla.

Con un coach de lujo y bajo la atenta mirada del reciente Campeón del Mundo de la categoría reina, Marc Márquez, que, aprovechando que el equipo del Repsol Honda no toma parte en los test privados que se celebran en Jerez, no se quiso perder a su hermano encima de la RC213V. Marc, estuvo tanto en el box de su hermano como a pie de pista. Alex Márquez salió a pista por la tarde, rodó durante dos horas y dio 34 vueltas a la vista.



Massive day in @alexmarquez73's career as he gets a chance to test out a #MotoGP machine at Jerez...



Big brother is watching pic.twitter.com/SqAL8q0HTF