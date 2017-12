Anuario VAVEL MotoGP 2017: Tito Rabat, el valor del trabajo. | FOTO: Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS

Tito Rabat se enfrentaba este año a su segunda temporada en la categoría reina. El piloto de Barcelona se marcaba un único objetivo: mejorar. Y lo ha conseguido. Sin grandes resultados ni estando con los pilotos de delante, Rabat ha mejorado en este 2017, manteniéndose regular durante toda la temporada, puntuando en once de las dieciocho pruebas de este año. Esta regularidad ha llevado al piloto del Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Team a conseguir un total de treinta y cinco puntos, que le han permitido terminar la temporada en décimo novena posición, mejorando su vigésimo primera de la pasada campaña.

A pesar de que Rabat se perdió parte de la pretemporada por una lesión en los test de Sepang, en la primera cita del año no le fue del todo mal. En Qatar, el piloto español consiguió el primer punto de la temporada terminando en decimoquinto lugar. En las siguientes carreras, Argentina y Austin, dio un pequeño paso adelante que se vio truncado en la primera carrera en suelo europeo, Jerez, donde no pudo terminar la prueba. Su progresión continuó en Francia, Italia, Catalunya y Assen. De nuevo, en Alemania, Rabat se quedó fuera de los puntos a pesar de terminar la carrera.

La segunda parte de la temporada tampoco comenzó bien para Rabat, que volvió a quedarse fuera de las posiciones puntuables en la República Checa y Austria, para volver a puntuar en Reino Unido. En San Marino tampoco pudo terminar la carrera, y de vuelta a España, en el Gran Premio de Aragón, volvió a la zona de puntos. En la gira asiática, el piloto del Estrella Galicia 0,0 Marc VDS solo puntuó en Japón, y se quedó a las puertas de los puntos en Australia y Malasia. En Valencia, Tito Rabat pudo poner el broche a la temporada cerrando el top ten.

Primera mitad muy positiva

Tras la lesión que sufrió en los test de Sepang y por la que tuvo que pasar por el quirófano, la temporada no comenzó del todo mal para Tito Rabat. En Qatar consiguió sumar su primer punto, al terminar la primera carrera del año en decimoquinta posición. Tras el desierto qatarí, tocaba poner rumbo a Argentina, donde el catalán dio un nuevo paso adelante y terminó decimosegundo. En la última carrera en el continente americano, en Austin, Rabat consiguió terminar decimotercero. Tres carreras finalizando en la zona de puntos y mejorando poco a poco.

En la primera carrera en suelo europeo, en el Circuito de Jerez, Rabat se fue al suelo y solo pudo completar nueve vueltas. Un golpe para la progresión que había seguido hasta la fecha. En Le Mans, la siguiente cita, el piloto de Barcelona terminaría en undécima posición, resultado que repitió en Mugello. En su carrera de casa, en el Circuit de Catalunya, Tito Rabat cruzó la meta en decimoquinta posición. En Assen mejoró este resultado, avanzando hasta la duodécima, y en Alemania, última carrera antes del parón de verano, se quedó fuera de los puntos al cruzar la meta el decimoctavo.

Tito Rabat ha tenido una temporada muy regular en cuanto a resultados. | FOTO: Lucas ADSC VAVEL

Segunda mitad complicada

Después de las vacaciones de verano, Rabat acumuló dos carreras fuera de la zona de puntos: en Brno fue decimoséptimo y en Austria decimonoveno. En tierras inglesas, el 53 dio un paso adelante para volver a meterse en los puntos, y terminó el 12º. No tuvo tanta suerte en San Marino, donde completó diecinueve vueltas antes de irse al suelo. En Aragón, última cita antes de la recta final de campeonato, volvió a los puntos, cruzando la meta el 15º.

La gira asiática no fue muy diferente en cuanto a resultados. A pesar de que solo puntuó en Japón, al terminar en decimoquinta posición, en Australia y Malasia finalizó decimosexto y decimoctavo respectivamente, manteniéndose en su línea de resultados de toda la temporada. En Valencia, última cita del campeonato, consiguió su mejor resultado del año, terminando la carrera en décima posición, la primera vez que finalizaba en el top ten en 2017.

Lo mejor, Valencia; lo peor, tres carreras sin puntuar

Este resultado puede decirse que ha sido el mejor momento de la temporada para Tito Rabat. Durante la carrera, el piloto barcelonés bajó hasta la decimoctava posición, pero pudo remontar y terminar el décimo, por lo que se sentía muy feliz. “Estoy muy contento de dejar éste magnífico equipo con un décimo puesto en Valencia. He tenido grandes momento en este equipo tanto en Moto2 como en MotoGP. Las primeras vueltas han sido difíciles pero nunca he tirado la toalla y es muy satisfactorio estar entre los diez primeros, porque me va a dar confianza para el nuevo desafío que tengo por delante”, declaró el piloto tras la última carrera del año.

Su peor racha de resultados fue el triplete Alemania-República Checa-Austria, donde a pesar de terminar las tres carreras, se quedó fuera de los puntos. “En las primeras vueltas con neumáticos de agua lo he hecho muy bien pero cuando he cambiado a la moto con neumáticos lisos he sufrido mucho y he cometido algunos errores para poder mantenerme en el grupo. Este circuito no es fácil para mí, especialmente cuando voy pilotando solo. El mayor problema es que no tenía ninguna sensación con el neumático trasero. En un punto podía seguir a Zarco y Lorenzo, pero estaba completamente en el límite para aguantar su ritmo. Estamos trabajando duro para comprender cuál es el problema y yo nunca voy a dejar de intentarlo, por eso estoy deseando llegar ya a la próxima carrera en Austria”, declaró tras la complicada carrera en Brno.

Capacidad de trabajo, la clave

A pesar de no haber conseguido grandes resultados esta temporada, Tito Rabat ha cumplido su objetivo de mejorar en esta segunda campaña en la categoría reina. Y en ello ha tenido mucho que ver su capacidad de trabajo, una de sus grandes cualidades. Rabat no es un piloto que se rinda fácilmente y siempre da todo de sí para conseguir los mejores resultados.

El mejor resultado de Tito Rabat ha sido el décimo puesto de Valencia. | FOTO: Marc González VAVEL

Algo mejor le ha ido la temporada a su compañero de equipo, Jack Miller. El piloto australiano ha terminado la temporada en undécima posición, con un total de 82 puntos en su casillero. Esta temporada se ha perdido una carrera por lesión, el Gran Premio de Japón, pero de las otras diecisiete en las que sí ha participado ha puntuado en 13. Su mejor resultado esta temporada ha sido la sexta posición que consiguió en Assen y San Marino; los peores, no haber podido terminar en Jerez, Cataluña y Austria.

Tito Rabat ha pilotado esta temporada la Honda RC213V. Para esta temporada, el chasis fue modificado para alcanzar la máxima compatibilidad entre giro y estabilidad. Además, también se adoptó un nuevo motor, más ligero y potente, que hiciera más fácil la conducción de la moto al piloto.

La próxima temporada, Tito Rabat competirá en las filas del Reale Avintia Racing, junto a Xavier Simeon. Después de esta temporada, en la que se ha mantenido regular en sus resultados y ha demostrado su capacidad de trabajo, lo más probable es que Tito siga mejorando poco a poco. Éste era su objetivo para esta temporada y, sin duda, ha dado un pasito adelante en su evolución en la categoría.