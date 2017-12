Anuario VAVEL MotoGP 2017: Álex Rins, la mala suerte del año debut

FOTO: Lucas ADSC VAVEL

Tras la lesión de los test de Valencia, llegaba recuperado para iniciar la temporada, pero poco le duró la salud, ya que en la tercera sesión libre de entrenamientos del Gran Premio de Las Américas se fracturó cúbito y radio. No pudo volver hasta los test posteriores al GP de Catalunya, en Montmeló, en los que aún con dolor tuvo que adaptarse a su moto y quedó en decimoséptima posición. En cambio, en los Grandes Premios restantes, pudo acabar las carreras en todos excepto en Malasia cuando cayó cuando apenas acababa de empezar la carrera.

Gira a gira

En la carrera inaugural del mundial fue el mejor rookie clasificado (novena posición) justo por delante de Jonas Folger. En la gira americana solo disputó Argentina ya que en Austin se lesionó, pero no clasificó en la tierra sudamericana.

Aterrizando en Europa, la primera carrera que pudo disputar fue Assen, donde acabó undécimo recuperando las buenas sensaciones que tuvo en Catar. Luego bajó en Alemania hacia la vigésimo primera plaza, pero volvió a la misma posición de Assen en el Gran Premio de la República Checa. En Austria se quedó en la parte baja de la frontera de los puntos, decimosexto. En Gran Bretaña, repitió la posición de Catar siendo noveno y en Misano subió una hacia la octava plaza. Volvió a bajar registros en Aragón quedando decimoséptimo.

Por otro lado, volvió a lo más alto en Japón haciendo hasta el momento el que fue su mejor resultado en carrera: quinto. En Australia de nuevo hizo top diez (octavo concretamente) y en Malasia no clasificó a causa de una caída que no le permitió ni siquiera completar el primer giro. Finalizó en Valencia por todo lo alto mejorando su mejor resultado ya que fue cuarto, mirando de lejos la batalla en cabeza de Zarco, Pedrosa y Márquez.

Rotura de muñeca en Austin y cuarto en Valencia

Cuando un piloto cumple sus objetivos y metas no se puede dudar que ese sea su mejor momento, y en el caso de Alex Rins fue el Gran Premio de Valencia, cuando fue el cuarto clasificado de la carrera y segundo rookie, ya que Johann Zarco acabó segundo. "Ha sido un buen fin de semana. Hemos mejorado en cada sesión y clasificamos directamente para la Q2. Al principio de la carrera cometí un error que me hizo perder posiciones, así que tenía que apretar y recuperar. Creo que es una buena forma de acabar la temporada“, describía Alex su fin de semana en Valencia.

No obstante, todas las personas tienen malos momentos, y Rins también tuvo lo suyo esta temporada: caída en la tercera práctica libre del GP de Las Américas y rotura desplazada de cúbito y radio, algo que le impediría participar en las siguientes cuatro carreras. “Ha sido un fin de semana duro. Esta pista es especial, donde siempre me he encontrado cómodo y he disfrutado mucho, pero este Gran Premio al mismo tiempo ha sido complicado. Espero dar pronto alegrías al equipo para que nos podamos deshacer de este sabor amargo. Ahora tengo que volver a casa, esperar que la hinchazón del brazo se reduzca y operarme. Espero volver al 100%", comentaba Alex en el momento de su lesión en Austin.

La clave del piloto español son la rápida adaptación a su nueva moto al ser el primer año en la categoría reina y el control que tiene sobre ella, tanto en el paso por curva como en la dura aceleración en las rectas.

Alex Rins en el GP de Valencia | Foto: Lucas ADSC (VAVEL)

Las cualidades a resaltar en Alex Rins son el paso por curva y la capacidad que tiene para aguantarse sobre la moto aun no estando totalmente recuperado de la espalda en Catar y también doliéndose de la muñeca todavía en los test de Montmeló tras el GP de Catalunya y en el GP de los Países Bajos, en la catedral del norte, el Circuito de Assen.

Alex Rins pilota una Suzuki GSX-RR 2017 de cuatro tiempos, 1000cc y 4 cilindros con 4 válvulas. El chasis es una doble viga de aluminio, y la transmisión es por cadena. Las suspensiones son Öhlins, con la peculiaridad de una orquilla invertida en la parte delantera. Los frenos delanteros son 2 discos de carbono Brembo con 4 pistones, mientras que los traseros son un solo disco con pinza de dos pistones opuestos. Ambos neumáticos son Michelin. La velocidad máxima de esta motocicleta es de 330km/h y tiene un peso declarado de 157kg.

Alex Rins en el GP de Valencia | Foto: Lucas ADSC (VAVEL)

Su compañero de equipo es Andrea Iannone, que no ha tenido una temporada del todo buena por unas cosas u otras. No ha podido clasificar en cinco ocasiones: Catar, Jerez, Alemania, Gran Bretaña y Misano. Su peor resultado en carrera ha sido la decimonovena posición, mientras que el mejor fue la cuarta plaza de Japón por delante de su compañero de garaje.

En conclusión, el año rookie de Alex Rins se resume en una decimosexta posición en la clasificación general del mundial y la tercera plaza en la clasificación de los rookies. El año de Alex podría haber sido mejor en comparación con sus compañeros que subieron a su misma vez de Moto2, a causa de las lesiones que ha sufrido y que le han hecho cuesta arriba la temporada debut en la categoría reina del joven piloto español.