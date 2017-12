Anuario VAVEL MotoGP 2017: Pol Espargaró, el domador de la fiera

Anuario MotoGP 2017: Pol Espargaró, el domador de la fiera (NO PUBLICAR)

Con la llegada de KTM a la categoría reina, Pol Espargaró comenzaba una nueva aventura cuyo primer año se preveía complicado. Sin embargo, lejos de todo pronostico, el año para la marca austriaca y por lo tanto para el piloto catalán ha sido muy positivo, habiendo llegado a superar todas las expectativas que en un inicio se tuvieron.

Gira a gira

La temporada comenzaba en el Gran Premio de Qatar donde KTM partía como marca debutante de la categoría reina. Con mucho trabajo por delante, los focos de la primera carrera del año se encendían y bajo la noche de Qatar daba comienzo la primera carrera del año. El objetivo en la primera carrera del año era terminar y así fue, el español consiguió clasificarse 16º en su primera carrera, un inicio muy prometedor para una marca debutante. Tan solo dos semanas después, la mejoría continuaba en el box de Pol Espargaró que con tan solo una carrera de experiencia consiguió entrar por primera vez en los puntos en 14ª posición, junto a su compañero de equipo 15º. Sin embargo, pocas semanas después en el Gran Premio de las Americas las diferencias de la marca austriaca respecto a las otras marcas volvieron a salir a la luz.

La vuelta Europa no fue todo lo buena que se esperaba. Pol llegaba al primer Gran Premio de casa ilusionado por la llegada de nuevo material que les podía hacer dar un paso adelante, más específicamente un nuevo motor que durante todo el fin de semana les hizo estar cerca de los tiempos de los pilotos de delante, aunque finalmente el gran fin de semana se vio truncado por una caída. Aun así, con la llegada del nuevo motor y pequeñas mejoras que encontraban carrera tras carrera, la mejoría se vio reflejada en forma de resultados regulares por parte del español. Tanto en Le Mans, Assen, Brno, Silverstone, San Marino y Aragón el menor de los Espargaró consiguió entrar en los puntos, en tres de ellas en forma de Top10.

Otro de los grandes momentos de esta temporada para el de Granollers llegaba en la gira asiática donde consiguió dos 11ª posiciones y otra 9ª, su segundo mejor resultado en el circuito que le vio ganar su primer mundial en Moto2.

Pol Espargaró en Qatar. Foto: KTM Racing- VAVEL

Mejores momentos: República Checa y Australia

Uno de los mejores momentos de la temporada llegaba en el Gran Premio de la República Checa donde Pol conseguía por primera vez entrar dentro del Top10 con la moto austriaca tras una racha complicada donde el esfuerzo poco a poco iba dando sus frutos. “Pol es el que ha llevado el proyecto a donde estamos ahora. Por su personalidad y por piloto se identifica totalmente con la marca. Para mí, seguiría con nosotros”, afirmaba Stefan Pierer, presidente de KTM, tras acabar por primera vez dentro de los 10 primeros.

Otro de los grandes momentos de la temporada se produjo durante la gira asiática, más concretamente en el circuito de Australia, uno de los favoritos del catalán. En dicho Gran Premio, Pol conseguía una novena posición que confirmaba una vez más la progresión de KTM durante todo el año.

"La RC16 ha cambiado en todo desde la pretemporada, de las llantas a los puños del gas. Es una moto nueva. En Jerez dimos un gran paso y luego otros más pequeños durante la temporada, de chasis, basculante, etc. Esperemos que la moto que traigamos aquí el año que viene no se parezca en nada. Seguimos celebrando los resultados, pero de una forma más personal. Hoy las condiciones eran perfectas y hemos quedado por delante de grandes nombres y marcas. Tenemos que disfrutarlo", declaraba un Pol Espargaró satisfecho tras conseguir uno de sus mejores resultados este año.

Peores momentos: Austria y Valencia

Uno de los momentos más complicados de la temporada llegaba en el gran premio de casa de KTM, donde tras una carrera complicada Pol Espargaró tuvo que abandonar a raíz de una serie de problemas mecánicos que impidieron al de Granollers brindar a la marca un gran resultado en un Gran Premio tan especial.

Lo cierto es que tras la llegada de un nuevo carenado se preveía que sería un buen fin de semana para la marca que ha dado un gran salto esta temporada. "A ver si tenemos la suerte de que funcione y ganamos un poco de velocidad punta para adelantar, que es lo que nos faltó en Argentina. Así solucionamos ese problema", añadía Pol Espargaró a la hora de hablar sobre el posible rendimiento que podía ofrecer el nuevo carenado.

Otro de los momentos más complicados de la temporada llegaría meses después en el último Gran Premio de la temporada donde Espargaró tuvo un fin de semana negro de principio a fin. Ya desde el viernes saltó la noticia de una posible sanción para el español por haber utilizado un mayor número de motores de los permitidos, una sanción que le haría salir desde la última posición de parrilla. Esta noticia complicaba mucho el domingo de Pol y así fue en plena remontada el ‘44’ se fue al suelo tras forzar mucho para llegar a sus compañeros de delante, terminando así de mala forma un gran año.

La clave del piloto: su positividad y perseverancia

Este ha sido un año complicado tanto para Pol Espargaró como para su compañero de equipo, una temporada basada en el trabajo constante por conseguir resultados que confirmasen que su apuesta por esta nueva aventura había sido acertada.

En un año en el que los resultados no eran proporcionales al trabajo realizado, el catalán nunca ha perdido esa actitud positiva que tanto le caracteriza, pensando siempre en que los buenos resultados tarde o temprano llegarían si seguían trabajando de la misma manera.

“Para mí (ganar) es algo muy difícil, casi imposible, pero confío en el equipo. Estoy aquí para luchar por las victorias y, si ellos lo han logrado en muchas otras competiciones, ¿por qué no en MotoGP? La vida está hecha para los valientes. ¡Vamos a intentarlo!”, declaraba un Pol Espargaró entusiasmado poco antes de comenzar la temporada.

Pol Espargaró en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana. Foto: Lucas ADSC - VAVEL

Cualidades de Pol Espargaró

Pol Espargaró es uno de los pilotos más carismáticos de la parrilla de MotoGP. Sin embargo, una de las cualidades que caracterizan al de Granollers es su apuesta por adentrarse en nuevos retos, cualidad que le ha hecho ganar grandes cosas a lo largo de toda su carrera deportiva. De hecho, sin ir más lejos el último reto en el que Pol se adentró fue la apuesta por correr con KTM. "Pienso que será el mayor reto de mi carrera. No será fácil, el primer año sufriremos mucho, pero tengo 25 años. Es este el momento de mi carrera de hacer algo especial, lo voy a intentar. El problema es que en Tech 3 no me pueden dar más de lo que ya me dan. Esta es la gran diferencia con un equipo de fábrica. Cuando sufres en un equipo de fábrica sabes que la fábrica hace todo lo que puede por ti y por intentar mejorar, y al final, mejoras", afirmaba meses antes de debutar con KTM.

Su moto: la KTM

A pesar de que este año la KTM llegaba al mundial con mucho que aprender, lo cierto es que gracias a los pilotos y a todo el equipo la moto que meses atrás llegaba al Gran Premio de Qatar con muchas diferencias respecto a las otras marcas no tiene nada que ver con la moto que llegaba a la última carrera del año.

Pol Espargaro en Jerez. Foto: Marc Gonzalez- VAVEL

Su compañero: Bradley Smith

Para su compañero de equipo las cosas no han ido del todo bien. Sin ir más lejos, a mitad de temporada se llegó a poner en duda la continuidad del inglés con la marca austriaca en 2018 debido a la falta de resultados. Uno de los nombres que sonaban para sustituir a Bradley era el del probador de la marca, Mika Kallio. Sin embargo, pocos días después de saltar la noticia la propia marca fue la encargada de desmentir dicha noticia.

Por lo tanto, si hay que hacer un balance de la primera temporada de Pol Espargaró con la marca austriaca sería de menos a más, una temporada de mejoras que ha acabado siendo mucho más positiva de lo que en un momento se pudo imaginar.