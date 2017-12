Anuario VAVEL MotoGP 2017: Cal Crutchlow, un año de subidas y bajadas

Foto: Marc González - VAVEL

Como cada año la temporada comenzaba lejos de casa con el Gran Premio de Qatar, bajo las luces de los focos el semáforo se ponía en verde para dar comienzo a la primera carrera del año, una carrera complicada para el británico de Honda. Con muchos problemas durante todo el Gran Premio, Cal Crutchlow se fue al suelo hasta en dos ocasiones situación que hacia comenzar de mala manera un año que se preveía prometedor. Sin embargo, unas semanas después todos los problemas parecieron haberse solucionado y Cal consiguió su primer podio de la temporada en el circuito de Termas de Río Hondo, una tercera posición muy luchada con Valentino Rossi hasta el final.

La vuelta a Europa tampoco empezó de buena manera para el británico que el sábado sufrió el ataque de una avispa mientras se disputaba la sesión de clasificación en la que finalmente quedó tercero, pero poco duraría la alegría ya que a diferencia de su compañero de marca, Dani Pedrosa, que se llevó la victoria, Crutchlow tuvo muchos problemas y tan solo pudo conseguir la 20ª posición. Sin embargo, como se ha podido ver durante toda la temporada en cada carrera cambiaba la historia, en carreras como Le Mans, Assen, Brno o Silverstone los resultados fueron muy positivos, pero también se ha podido ver la otra cara de la moneda en grandes premios como Mugello, Montmeló, Austria o Aragón.

Y como en todo el año en la gira asiática también reinó la irregularidad con resultados como una 22ª posición en Japón y una quinta en Australia tan solo una semana después.

Cal Crutchlow en carrera. Foto: LCR Racing - VAVEL

Mejor carrera: Argentina

En una carrera complicada para varios pilotos oficiales, Cal Crutchlow supo anteponerse a las condiciones y conseguir una tercera posición que le adjudicaba su primer podio de la temporada y su 13º en lo que lleva en el mundial de MotoGP. Tras una bonita lucha con Valentino Rossi, el cual le arrebató en la última vuelta la segunda posición, Cal Crutchlow se alzaba con su mejor resultado esta temporada.

"Ha sido genial subir al podio después de lo que pasó en Qatar. He tenido que gestionar la situación desde principio de carrera porque intenté controlar la situación como pude y luego Valentino me adelantó. Pensé que tenía más adherencia que yo, pero sabemos que con Honda en estos momentos es bastante difícil pilotar porque la moto no está al 100%, pero creo que hemos hecho un buen trabajo volviendo a casa con un podio porque después de Qatar fue un desastre. Aquí me he sentido fuerte para lograr un buen resultado y comenzar la temporada con un podio es bueno”, recalcaba Crutchlow tras subir al tercer cajón del podio.

Peor carrera: Qatar

Uno de los peores momentos de la temporada para el británico llegó con el comienzo de esta. Durante todo el fin de semana Crutchlow tuvo bastantes problemas para encontrar el punto que le hiciese ir deprisa. Y así fue en la carrera se llegó a ir al suelo hasta en dos ocasiones.

“Mientras esperábamos, cambiamos el neumático delantero igual que hizo Márquez, pero no debimos haberlo hecho”, dijo Crutchlow sobre el hecho de disponer una goma media y no dura como estaba previsto en primera instancia. "Sabíamos que el medio era demasiado blando para nosotros, pero nos vimos empujados al cambio por la sugerencia de Michelin. Fue una decisión equivocada tanto para mí como para Marc, pero no estuvo en mis manos”, añadió Crutchlow explicando el porque de su caída.

Claves de Cal Crutchlow

Cal Crutchlow uno de los pilotos con más humor de la parrilla, ha vuelto a demostrar este año que ni en los malos momentos pierde ese carácter que tanto le define. En carreras donde los problemas han sido los grandes protagonistas la buena actitud con la que el británico los ha afrontado ha sido clave para encontrar soluciones.

Cal Crutchlow en Valencia. Foto: Lucas ADSC- VAVEL

La moto

Una de las motos no oficiales más potentes de la parrilla es la Honda de Cal Crutchlow quien a principios de temporada se aquejaba de diversos problemas que azotaban a la RC213V.

"Estoy bastante satisfecho”, comentaba antes de la primera carrera del año. “En el test de Qatar decidimos qué dirección seguiríamos con el motor. En los otros test estuvimos probando las diferencias en el motor del año pasado y éste. Honda ha elegido una dirección y estamos bastante satisfechos. Tenemos dificultades para encontrar el equilibrio".

Por lo que si hubiese que hacer un balance de la temporada del británico este podría definirse como irregular con bastantes resultados positivos y con una actitud ideal para ir afrontando los problemas que se iban acumulando a su RC213V.