Schwantz propone a Suzuki prescindir de Andrea Iannone

Andrea Iannone en el Gran Premio de Valencia. Foto: Lucas ADSC - VAVEL

Kevin Schwantz, piloto de 500cc en el Campeonato del Mundo durante 10 años con Suzuki, ha querido opinar sobre el estado de Suzuki actualmente con uno de los pilotos que se encuentra defendiendo sus colores, Andrea Iannone. Ya esta temporada, el que fuera campeón del mundo de 500cc en 1993, dejó claro su visión negativa sobre el italiano. Ahora meses después, el norteamericano ha cargado nuevamente contra Iannone, lanzando un aviso a la marca de la que es embajador: "Hay que tener el ojo puesto en otro piloto".

“No creo que toda la culpa sea de Davide Brivio, pero sí que creo que el equipo no fue capaz de sacar el 100% de Iannone. Rins estuvo lesionado y necesitó algo de tiempo cuando volvió. En las últimas dos o tres carreras ya le metió presión a Iannone, y debido a eso ambos se fueron empujando hacia arriba. Le dije lo que pensaba en Sachsenring: no creo que Iannone diera su 100% a lo largo de todo el curso y eso es inaceptable”, valoraba el piloto norteamericano.

Tras la gran temporada del piloto italiano en Ducati donde logró una victoria y algún podio, Andrea Iannone llegaba Suzuki como la estrella y con grandes expectativas sobre él, sin embargo, lejos de cumplirlas el piloto de Vasto ha protagonizado una de sus peores temporadas haciendo dudar a la marca sobre su continuidad en esta.

“Con la experiencia de Iannone, él debe ser el piloto que marque la línea a seguir por la fábrica, especialmente en su primera temporada. El año que viene, puede que Rins ya tenga algo más de experiencia en MotoGP, pero en 2017 todo recaía en los hombros de Iannone y él para nada asumió el rol que le tocaba. Para este año, Suzuki cuenta con Iannone y Rins, pero creo que sin duda alguna hay que tener el ojo puesto en otro piloto”, pensando en las siguientes temporadas.

Uno de los papeles importantes de Schwantz en el equipo es la de reflexionar sobre los pilotos para poder dar, posteriormente, la información necesaria a los ingenieros que permitan evolucionar a Suzuki.

“Como líder de un proyecto uno tiene que dar el 100% durante todo el tiempo, porque es el que debe marcar la dirección que la fábrica debe seguir. Y si no das el máximo no eres capaz de dar las indicaciones adecuadas para mejorar la moto. Al 95%, todas las motos de la parrilla son agradables de conducir. Lo importante es saber sacarle ese último 5%. Esa es la diferencia entre una buena moto y una moto que no puede terminar entre las diez primeras”, explicaba el texano.