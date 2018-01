Yamaha prefiere al VR46 Racing Team antes que al Tech3 como equipo satélite

Google Plus

Foto: Lucas ADSC | VAVEL

Tras un Mundial más que aceptable por parte del Tech3 como equipo satélite de Yamaha en la categoría reina, la marca japonesa no dudaría en preferir al equipo de Valentino Rossi (VR46 Racing Team) en lugar del equipo francés que tan buenos resultados ha dado en la pasada campaña con Zarco a la cabeza. Todo hace indicar que la opción viene dada por la retirada de The Doctor. Rossi está en su última temporada. Bajo su firma se esconde el contrato que finaliza esta temporada. Así, el italiano no dudaría en cambiar el recibir órdenes por él darlas a los pilotos de su equipo. Y es que, Valentino Rossi tiene en mente convertirse en jefe de su equipo una vez anuncie su retirada. Además, Dorna ha dejado claro que está dispuesto a darle una plaza al VR46 Racing Team en la máxima categoría (ya compiten en Moto2 y Moto3).

Por todo las razones dadas con anterioridad, hace indiscutible que Yamaha apoye que el equipo del italiano sea el satélite de la marca japonesa. Yamaha se caracteriza por escoltar a un solo equipo satélite. Año tras año ese equipo ha sido el Tech3. Aún así, el jefe del Tech3, Poncharal, ya tuvo una discusión con Yamaha sobre el asunto y la marca defendida por Rossi y Viñales no querrían tener seis motos en parrilla. Poncharal fue directo: "Si tuvierais una petición del VR46 Racing Team y del Tech3, ¿cuál sería la prioridad?". La respuesta, al igual, fue directa por la parte receptora: "El VR46". Todo hace indicar que esta relación que año tras año se va desarrollando en la categoría reina entre Yamaha y el Tech3 está llegando a su fin.

Todos los equipos satélite de MotoGP tienen contrato hasta 2021 para quedarse en la parrilla de Dorna. Así, un nuevo equipo tendría que comprar la plaza de uno de los existentes o conseguir la aprobación unánime de los equipos independientes que, actualmente, disputan el Mundial. Por ello, la opción que se baraja es una alianza VR46-Tech3. Poncharal no quiere a Rossi como socio; de hecho, duda en que el italiano quiera unirse a cualquier otro equipo.