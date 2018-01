Paolo Ciabatti: "Nuestro primer objetivo es renovar a ambos pilotos"

Google Plus

Paolo Ciabatti en una entrevista para MotoGP | Foto: Mirco Lazzari GP

Sin comenzar todavía la nueva temporada, ya se oyen rumores de negociaciones en el paddock, especialmente en la categoría reina. Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso no son los únicos pilotos punteros de la parrilla de MotoGP que acaban su contrato, pero para Ducati es muy importante mantener a Dovi por un lado, tras haber sido subcampeón del mundo en 2017 y mostrar el gran potencial nunca visto en él, a la vez que a Lorenzo por el otro, porque en este año se presupone que debería obtener mejores resultados que en la pasada temporada cuando le costó tomar las riendas de su Ducati.

Pero todavía no hay nada seguro en el equipo ya que la renovación también está condicionada por otros factores, según Ciabatti ha dicho: “Obviamente nos gustaría confirmarlos a ambos, pero el presupuesto no es infinito y no podemos dedicarlo todo al sueldo de los pilotos, ya que necesitamos un margen para el desarrollo de la moto”.

“Empezaremos pronto a hablar con Andrea. Él espera una ficha acorde con la de los otros pilotos top, discutiremos las garantías económicas, y también las técnicas. Será una negociación complicada, pero espero que podamos empezar a hablar después del test de Sepang a finales de enero”, declaraba el director deportivo de Ducati acerca de Dovizioso.

En la fábrica italiana tienen claro que el listón del contrato deberá ser alto por las expectativas que muestra el italiano, dados los hechos de 2017 en el que el propio Andrea Dovizioso dio la sorpresa: “Somos conscientes que Dovizioso espera una oferta en línea con sus últimos resultados. Obtenidos, todo hay que decirlo, gracias a su gran crecimiento personal y a un estado de forma excepcional, pero también gracias al apoyo del equipo y la competitividad de su Ducati. Seis grandes premios no se ganan por casualidad”. Así, a menos de la mitad de temporada podrían saberse las noticias de cara al año que viene en el garaje del equipo italiano.