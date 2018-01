Danilo Petrucci: "Márquez tiene algo más que el resto como piloto"

Google Plus

Foto: Lucas ADSC

Un año más, Danilo Petrucci sigue sumando buenos resultados con la Ducati. En 2016, pudimos ver una mejora considerable, desbancando a su ex compañero de equipo, Scott Redding, que se unirá a las filas de Aprilia esta nueva temporada. Después de un año sin pisar el podio, en 2017 hemos podido volver a verle hasta cuatro veces: dos terceras y dos segundas plazas.

En Assen y San Marino, la victoria se quedó muy cerca, siendo superado por Valentino Rossi y Marc Márquez en los últimos lances de carrera. El italiano luchó por la plaza hasta el final de las carreras, especialmente contra el español, con quien compartió adelantamientos de alto riesgo bajo la lluvia de Misano.

Petrucci y Márquez luchan por la victoria en Misano / Foto: Repsol Honda Team

Para Petrucci, el nivel de Márquez esta temporada está por encima de todos los pilotos del paddock, compensando los problemas que la Honda presentó a principio de temporada: "La Yamaha, con Rossi y Viñales, es una combinación muy potente. Pero en mi opinión, Márquez tiene algo más que el resto como piloto, en el sentido de que en estos momentos no parece tener ningún miedo de caerse y hacerse daño, de arriesgar más de la cuenta. El año pasado me impresionó muchísimo porque, a pesar de que Dovizioso siempre estuvo allí, él siempre le hizo llegar al límite incluso cuando eso no bastó”.

“Yo prefiero ver ganar a Márquez porque somos coetáneos, y creo que será uno de esos problemas que me acompañará siempre, mientras que Valentino se retirará dentro de poco. Yo era de los que me sentaba delante de la televisión a verle correr cuando era muy pequeño, así que correr contra él es algo bastante particular. Al margen de la relación que tenga con él (Rossi), Márquez monopolizará el campeonato los próximos años”, explicaba el piloto del equipo Pramac a una emisora italiana.

Petrucci y Lorenzo en el GP Catalunya / Foto: Marc González

Al margen de esto, Petrucci habló también de las grandes diferencias salariales entre los diferentes pilotos. La ficha del italiano del Pramac ronda los 200.000 euros, lejos de los 12 millones de Jorge Lorenzo o 10 millones de Marc Márquez. “¿Qué gano 50 veces menos que Lorenzo? El dinero no te hace ser más feliz, en mi caso lo puedo asegurar. Somos 23 o 24 pilotos muy buenos y todos tenemos mucha hambre por ganar que va más allá del dinero que nos pagan. Pero he disfrutado al ganar a quienes cobran mucho más que yo. Pienso: ‘tu ganas más dinero, pero esta noche me voy más contento porque te dejé atrás”, concluye.