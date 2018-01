El airbag, obligatorio a partir de 2018

Google Plus

Los pilotos de MotoGP en la rueda de prensa del GP de Catalunya | Foto: Marc González (VAVEL)

Dorna, la FIM e IRTA se comprometen con esta nueva norma a seguir intentando constantemente que MotoGP -y categorías inferiores- tengan la mayor seguridad posible y siga avanzando tecnológicamente para evitar todo tipo de accidentes posible.

En el airbag, la protección de los hombros y la clavícula serán obligatorias, mientras que la de la columna será opcional. En el caso de que el proveedor desea fabricar la protección de la columna, deberá ser enteramente. Por otro lado, se permitirán variaciones en cuanto a la forma corporal de cada piloto, pero cada fabricante tiene unos pasos a seguir en la producción del airbag.

Para comprobar si este sistema es eficaz o no, serán sometidos a una serie de pruebas. Estas pruebas se harán sobre la batería, la electrónica, el tiempo de inflación y el desarrollo, y se tendrá en cuenta si el aparato se despliega accidentalmente mientras el piloto está rodando, para que no le impida conducir o tener una caída. Además de todo esto, no deberá tener alguna parte adherida a la moto (deberá ir incluido en el mono) y tendrá que ser activado antes de que el piloto se suba a la moto.

Cada fabricante tendrá que certificar su propio sistema en cuanto a documentación oficial; su sistema debe cumplir con la regulación y alcanzar los requisitos establecidos. Deberán también demostrar la fiabilidad de su sistema basada en test internos.

Por último, dentro de la norma, hay más obligaciones que los pilotos deberán cumplir: todos los pilotos titulares deberán llevarlo, y encendido siempre que se esté rodando en la pista. En el caso de los pilotos invitados a alguna cita en especial no tendrán el deber de ponérselo, y en el de los pilotos que estén realizando una sustitución, después de haber sustituido en dos pruebas, a la tercera deberán llevarlo.