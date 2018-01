Aleix Espargaró: "Creo que podemos hacerlo bien en 2018"

Aleix Espargaró en el GP de Catalunya | Foto: Marc González (VAVEL)

La pasada campaña -que fue su primer año en la Aprilia-, Aleix Espargaró no obtuvo los resultados esperados a causa de la irregularidad que ha tenido por el número de caídas sufridas a lo largo de la temporada, incluso también no pudo disputar una carrera (el Gran Premio de Malasia) por una fractura en un dedo, que afortunadamente no fue a más cuando cayó en la carrera de Valencia posteriormente.

Finalmente, quedó decimoquinto en la clasificación general del mundial, resultado del que ha hablado y opinado: “No estoy contento con la temporada, pero estoy feliz porque disfruté mucho sobre la moto y en algunas carreras alcanzamos un gran nivel. Me siento muy positivo y creo que podemos hacer un papel interesante en 2018. Quiero estar peleando en el top 6 toda la temporada”.

Habló también acerca de su moto, la Aprilia RS-GP, y de algunas claves que hay que destacar para seguir desarrollándola y llevarla al máximo nivel: “El punto más crítico de la moto es la primera parte de la carrera, porque con el depósito lleno no puede empujar como me gustaría”. Y además de eso, sacó el tema de su resumen del pasado año: “Quiero olvidarme de la temporada 2017, ha sido muy difícil para mí. Muchas caídas, muchos fallos del motor, lesiones después de muchos años de no haber tenido nada grave. No veo la hora de empezar ya la próxima temporada”.

“Posiblemente necesitemos redefinir un poco los objetivos o tal vez necesito ser menos apasionado, pero ya sabéis como soy y siempre quiero luchar por estar con los de delante. Quiero pelear por los puestos cercanos al podio en cada carrera y quizá no estemos listos para ello como ‘paquete’, quizá no todo este preparado”, aseguraba el de Granollers de cara a la temporada del recién comenzado año.