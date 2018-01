Andrea Dovizioso: "Estoy en el sitio justo y me siento relajado"

Andrea Dovizioso y la Desmosedici GP 2018 // Fuente: Ducati Motor

Andrea Dovizioso fue en la temporada pasada el rival directo de Marc Márquez por el título. Un contendiente duro que no entraba en las primeras apuestas durante la pretemporada 2017, pero que se hizo un hueco con el curso de las carreras. Este 2018, sin embargo, es él mismo quien se coloca en las quinielas: "Creo que estaré entre los contendientes, pero sé quienes son mis rivales”.

Ducati presenta su nueva motocicleta para la temporada 2018 y será en Sepang cuando sus pilotos la prueben por primera vez junto a un nuevo motor que contará con más CV. "Hemos tenido problemas de velocidad en mitad de la curva durante años. Sé lo que necesitamos para ir rápido. En Malasia éramos muy competitivos y tampoco íbamos tan bien como nuestros rivales en mitad de la curva. Las características son las mismas, pero en algunas pistas no es tan importante", comenta el italiano. Mismas características que la GP17, pero con estética renovada. Además de el típico color rojo y blanco, propios de la escudería, ahora se les une un gris metalizado.

La categoría reina se hace más dura en cada edición. Si ya en el 2017 fuimos testigos de numerosas las batallas, el 2018 se dibuja como una de las temporadas más reñidas. “Hay una competitividad altísima. Eso es algo que no ocurría en el pasado y complica mucho las cosas para vencer el campeonato, porque aparte de las victorias que uno debe lograr, debe acabar siempre en el podio o entre los cinco primeros. Y con este nivel eso es difícil”, comentaba Dovizioso.

Durante la temporada pasada el piloto italiano de la escudería de Borgo panigale, ya luchó por el título MotoGP, pero el comienzo del año nuevo viene con campeonato nuevo, y Andrea Dovizioso está tranquilo y listo para pelear: "Siento que estoy en el sitio justo y a diferencia de años pasados me siento relajado", afirma Dovizioso.

La evolución de moto y piloto es palpable pero el piloto italiano sabe que con el comienzo de la temporada, se debe hacer borrón y cuenta nueva porque las victorias en el anterior curso no cuentan en este: "Este año será completamente diferente al pasado. Nuestra competitividad el año pasado no bastará para luchar este. No estoy preocupado por la presión, porque soy yo mismo quien me la impongo” comentaba Dovizioso.

Con una moto recién estrenada, pero con muchos cambios que realizar antes del pistoletazo de salida el 18 de marzo en Qatar, la escudería italiana se rodea de sus pilotos oficiales en la presentación. Serán ellos quienes probaran la montura a finales de enero, en los primeros test del 2018. Ducati parece estar lista y ya calienta motores de cara al campeonato.