Romano Albesiano: "Trataremos de no cambiar en los próximos años"

Romano Albesiano en el GP de España | Foto: Mirco Lazzari GP

La pasada temporada aterrizaba en el equipo italiano uno de los pilotos españoles con más experiencia en la categoría reina, Aleix Espargaró, con el objetivo de intentar llevar al grupo de cabeza a la Aprilia, algo que en varias ocasiones estuvo cerca de cumplir: en Qatar y Aragón con un sexto puesto.

Otra novedad es que Scott Redding se unirá a las filas de Aprilia en este 2018, algo que ha comentado Albesiano: “Aleix ha sido muy importante para nosotros. Él nos hizo dar el penúltimo paso hacia lo más alto. En cuanto a Redding, tiene un gran potencial y con nosotros tendrá la oportunidad de mostrar su valía, como ya hizo en Moto2”.

“En principio vamos a tratar de no cambiar demasiado, hasta donde sea posible. Seguramente enfocaríamos 2019 y 2020 del mismo modo, por lo tanto, no excluyo que podamos confirmar a ambos, o al menos, a uno de nuestros pilotos", continuaba comentando esta vez acerca del futuro del equipo el director técnico de Aprilia.

Con las últimas declaraciones deja claro que no tienen interés en un fichaje estrella que de la sorpresa, como por ejemplo fue el de Jorge Lorenzo por Ducati, pero todo el mundo tiende a aspirar alto en la vida y no ponerse límites: “El sueño de Aprilia es diferente desde el punto de vista de un director técnico. Sin duda, la competitividad de la moto es fundamental. Sí que tengo un sueño, pero no quisiera hablar de ello por el momento…”.

Pero, aunque el italiano no quiera hablar mucho más acerca de sus metas, lo deja ver un poco: “Creo que Marc probablemente ganaría carreras con cualquier moto, pero es solo una impresión mía. Un piloto, de hecho, puede subirse a una moto y sentirse más o menos cómodo”. “¿Un nombre para apostar de cara a 2018? Lo acabo de decir”, zanjaba Romano con su apuesta por Marc Márquez para ganar de nuevo el mundial esta temporada.