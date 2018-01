Gelete Nieto: "Aunque mi padre no esté, su nombre seguirá presente"

Foto: Zimbio

Esta temporada, el Aspar Team, bautizado hace tan solo unas semanas como Ángel Nieto Team en honor al fallecido 12+1 veces campeón del mundo, contará con Gelete como Team Manager del equipo que llevará el nombre de su padre. De esta forma, el jefe del equipo, íntimo amigo del zamorano, homenajeaba al que fuera su rival de la forma más directa.

“Aunque mi padre ya no esté, su nombre seguirá más presente que nunca. Mi papel será coordinar el trabajo de mecánicos, pilotos de las categorías de Moto3, MotoGP y la escuela. En el circuito intentaré que los pilotos estén contentos… todo el día con la corbata (bromea). Tengo ventaja porque el equipo ya existe”, añadía acerca de su futuro en el Ángel Nieto Team.

Tanto Gelete como sus hermanos Pablo y Hugo y su primo Fonsi Nieto, a quien Ángel Nieto tenía como un hijo más, han mantenido presente la figura de su padre desde que se supiese la fatídica noticia de su muerte. Prueba de ello fue el multitudinario homenaje que se realizó en la ciudad donde guardaba sus raíces. “Estaba asustado, tenía miedo de que no hubiese una gran asistencia al Bernabéu o al Jarama y que la despedida quedase deslucida. Pero cuando me avisaron de que la ciudad se estaba colapsando, me animé muchísimo. Hubo gente que salió de viaje a la una de la mañana para ir, lo único que me salía era darles un abrazo”, declaraba el mayor de los Nieto sobre el gran homenaje.

Otro de los homenajes que se llevarán a cabo será la reapertura del Museo Ángel Nieto, en el que se expondrá la vida de la leyenda que consiguió adjudicarse 12+1 campeonatos mundiales. “Creo que es un buen homenaje que sus hijos trabajemos en la reapertura del museo Ángel Nieto. Pienso que todos vamos a alucinar cuando se abra. La fundación nace del interés de la gente por mi padre. Hay mucha gente que quiere hacer cosas relacionadas con él: un libro, una película…”, concluía Gelete.