Jonas Folger anuncia su abandono del mundial por motivos de salud

El equipo Tech3 anunciaba este viernes la retirada de uno de sus pilotos, Jonas Folger, después de acarrear una enfermedad, que en principio se preveía como una simple mononucleosis y que le hizo perderse las cuatro últimas carreras de la temporada pasada, pero que finalmente es más serio de lo que en un primer momento se creía.

Tras llevar a cabo distintas pruebas, los médicos finalmente concluyeron que la dolencia que afectaba al alemán era el Síndrome de Gilbert, una dolencia poco común que se basa en que el hígado no es capaz de eliminar las toxinas. Esta enfermedad finalmente ha sido la que ha obligado a Folger a tener que retirarse antes de tiempo.

"No he sido capaz de mejorar como esperaba, y en este punto no me siento capacitado para pilotar una MotoGP al cien por cien. Quiero dar las gracias a todo el mundo que me ha apoyado, pero especialmente al Monster Yamaha Tech 3, Yamaha Factory Japan, Monster Energy, HJC, IXON, Forma Boots y Rudy Project. Espero poder estar de vuelta algún día y quiero agradeceros todo el apoyo", ha agradecido tras anunciarse su retirada.

Uno de los más sorprendidos por la noticia ha sido el propio Hervé Poncharal, el director de la Yamaha Tech3 confiaba en que el alemán se recuperase y volviese al 100%, pronóstico que al final no se ha cumplido.

"Anoche recibí una llamada de Bob Moore, el mánager personal de Jonas Folger. No podía creer lo que me estaba contando: que Jonas había decidido no correr en MotoGP 2018 porque no se sentía recuperado física y mentalmente", explica el francés.

"Es muy difícil para mí creer que no correrá con nosotros en 2018, especialmente porque es alguien en quien tenía mucha fe, y estaba seguro de que juntos hubiésemos alcanzado el máximo nivel este año. Respeto completamente su decisión, pese a que es difícil de tragar", prosigue.

Sobre la tarea de buscar un posible sustituto también se ha expresado: "Es muy difícil, porque todos los pilotos rápidos ya tienen contrato. Sin embargo, en las carreras hay que ser proactivo e inventivo. Esperamos hacer a alguien muy feliz. Os mantendremos informados de la evolución de la situación", concluía.

Vida deportiva de Jonas Folger

La aventura de Jonas Folger como piloto del mundial comenzaba en 2008 de la mano de la MotoGP Academy donde corrió su primer año en la categoría de 125cc donde estuvo tres años más, los dos primeros en el Ongetta, donde consiguió su primer podio, y posteriormente en el Red Bull Ajo donde consiguió su primera victoria.

Después tras implantarse la categoría de Moto3, el alemán fichaba por el Ioda, pero a mitad de temporada se pasó al equipo del Mapfre Aspar Team donde se estreno con un podio y con una victoria en la carrera siguiente. En 2013 volvió a repetir equipo terminando la temporada quinto después de grandes nombres como Luis Salom, Maverick Viñales o Álex Rins.

Gracias a sus buenos resultados el AGR Team de Moto2 se fijó en él haciéndole dar el salto de categoría, equipo con el que estuvo dos años y que consiguió tan solo dos victorias. En su último año en la categoría, Folger fichó por el Dynavolt Intact GP donde finalizó décimo en su última temporada en la categoría intermedia, antes de dar el salto a la categoría reina.