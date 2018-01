Google Plus

Jorge Lorenzo: "En 2018, mi valor de mercado puede volver al que era antes" | FOTO: Marc González VAVEL

Cuando en 2016 Jorge Lorenzo firmó con Ducati, lo hizo con el objetivo de devolver el título mundial a la marca italiana. Lo que seguramente no esperaba sería el devenir de la pasada temporada, en la que el mallorquín terminó el año en séptima posición y en ningún momento estuvo en condiciones de luchar por el campeonato. Estos resultados han rebajado el valor de mercado del balear, algo de lo que Lorenzo es muy consciente.

Teniendo en cuenta que a finales de temporada los principales pilotos de la parrilla terminan sus contratos con sus respectivas marcas, Jorge Lorenzo espera revalorizarse durante este 2018. El mallorquín firmó un contrato con Ducati por dos años, con la posibilidad de prorrogarlo uno más, aunque es muy poco probable que se lleve a cabo. “Será muy divertido ver qué sucederá este año. El valor de un piloto depende de los resultados y de lo que haces en la última carrera y en la última temporada, y mi última carrera terminó en caída. Cuando firmé por Ducati mi valor era muy alto”, ha comentado Jorge Lorenzo.

El piloto balear es consciente de que los resultados de esta última temporada le han hecho perder valor en el mercado, pero también defiende que es más estable al haber sido campeón del mundo. No obstante, Jorge Lorenzo buscará este 2018 volver a la senda de los buenos resultados, incluyendo su primera victoria con Ducati. “Es verdad que 2017 no ha sido un buen ejercicio, pero mi valor de mercado es un poco más estable que el de alguien que no ha sido campeón del mundo, y creo que en este 2018 puede volver al que era antes de 2017”, afirma el '99'.

FOTO: Marc González VAVEL

Actualmente, Jorge Lorenzo es el piloto mejor pagado de la parrilla, con una ficha que alcanza los 12 millones de euros, aunque esta condición variará a medida que se vayan firmando los nuevos acuerdos. Por su parte, desde Ducati afirman que pretenden renovar a sus pilotos lo antes posible, incluso no descartan que esta renovación pueda llevarse a cabo durante las primeras carreras del campeonato.