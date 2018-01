Guidotti: "Esperamos que Petrucci pueda dar otro salto más"

motogp.com

Con la vuelta atras para que empiece la temporada de 2018 y con los primeros test de temporada a pocas semanas, el Octo Pramac Racing afronta su segunda temporada con moto oficial en el box. Motogp.com se ha reunido con el Team Manager de la escuadra italiana, Francesco Guidotti, donde el italiano hace un balance de la temporada pasada y fija cosas para mejorar durante 2018.

Respecto la temporada 2017 destaca los 4 podios de Petrucci junto con las cuatro veces en primera fila, lo que hicieron que fuera una buena temporada. Destaca también el hecho de tener una moto de fabrica en el box pero también hace saber los momentos difíciles que tuvieron durante la temporada.

“Tras los cuatro podios de Petrucci y cuatro veces en primera línea, fue una buena temporada. Tuvimos una moto oficial en el box. Tuvimos también momentos de dificultad por aspectos técnicos. Ese ha sido el precio de tener un prototipo para el desarrollo”.

De los aspectos a mejorar Guidotti habla sobre todo en relación a aspectos técnicos: “Durante varios Grandes Premios tuvimos problemas técnicos. Es algo a lo que nos tenemos que enfrentar porque teníamos una moto oficial por primera vez y estábamos en proceso de experimentación. Digamos que Danilo debe perfeccionarse a la hora de saber gestionar las temporadas al máximo nivel. Esperamos que pueda dar otro salto más y ser competitivo en la mayor parte de las carreras”.

Las principales expectativas del equipo para 2018 son estar más cerca de los pilotos oficiales: “Como en los últimos campeonatos, queremos estar lo más cerca posible de los pilotos oficiales. Ellos disponen de componentes de primer nivel, luchar con ellos es una cosa que no podemos hacer. ¡Pero lo intentaremos! Me gustaría que Petrucci mantuviese los resultados, o incluso mejorarlos. Cuando las condiciones no fueran perfectas, que no volviera a la décima posición”.

En la entrevista por parte de Motogp.com al Team Manager también se le pregunto sobre Jack Miller, nuevo piloto esta temporada en el equipo. Sobre el debut de Miller, Guidotti comentaba: "Ahora he visto a un chico muy reflexivo, con un perfil bastante bajo. En Valencia, tenía muchas ganas de montar en la Ducati y todo fue bien. La esperanza es conseguir impulsar un piloto con un talento desmesurado que no ha conseguido resultados todavía”.

Solo queda esperar un poco más para que empiece la temporada 2018 pero, los primeros tests son importantes para comenzar la temporada con fuerza y asi poder acabarla con todos los objetivos esperados para este año, cumplidos.