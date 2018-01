Andrea Dovizioso: "Lorenzo puede ser uno de los pilotos que luche por el título este año"

Google Plus

Este pasado lunes 15 de enero tuvo lugar la primera presentación de la temporada de la mano de Ducati. La marca de Borgo Panigale dio a conocer en Bolonia su nueva Desmosedici para este año 2018, junto con sus dos pilotos oficiales Andrea Dovizioso y Jorge Lorenzo, por quienes apuestan para volver a brillar en la categoría reina. El objetivo está en seguir sumando podios y victorias para lograr el ansiado título de campeón.

Durante este evento, el subcampeón del mundo de MotoGP, Andrea Dovizioso, habló sobre la buena relación que mantiene con su compañero de box tras un año compartiendo la misma moto, pero sin competir al mismo nivel. “Mi relación con Jorge no ha evolucionado, siempre ha sido así, [él] se ha centrado en su trabajo y yo en el mío. Hay mucha competitividad, como debe ser y será mucho más fuerte que el año pasado”, indicaba Desmodovi.

“El año pasado le faltó un poco de competitividad [a Lorenzo], pero le conozco muy bien. Sé lo fuerte que es y que cuando la situación no va bien puede cambiarla en un cualquier momento. Puede ser uno de los pilotos que luche por el título este año”, afirma el italiano, por lo que podríamos dejar de ver a Lorenzo en la celebraciones por las victorias de su compañero.

Pero el piloto de Forliespera en poder seguir manteniendo esta buena relación profesional con Jorge Lorenzo a pesar de que el nivel de competitividad pueda subir durante esta temporada, enfrentando a ambas Ducati. Dovizioso no quiere volver a repetir el episodio vivido con Andrea Iannone, con quien tuvo roces tanto dentro como fuera de la pista. “Creo que si es rápido durante la próxima temporada competiremos mucho. Espero que no lleguemos al punto de pelearnos porque nunca he buscado situaciones así. Cuando se lucha por posiciones importantes está la inteligencia del piloto para gestionarlo. Creo que la situación será diferente a la del año pasado”, dijo.

En referencia al cambio de en las Desmosedici, la prensa italiana hizo bastante hincapié en que la evolución de la moto parecía adaptarse mejor a los puntos fuertes del español, condicionando al italiano a adaptarse a ellos. “La moto no cambia mucho. Se puede mejorar, pero no cambia demasiado. Al final, hay que hacer como Jorge el año pasado de adaptarse a la moto, y como hizo Dovizioso con Ducati”, explicaba a los medios.