Yonny Hernández sustituirá a Jonas Folger en Sepang. | FOTO: Getty Images

Tras el anuncio por parte de Jonas Folger de su abandono del Mundial de Moto GP por problemas de salud, el equipo Monster Yamaha Tech 3 ha hecho público que el piloto colombiano Yonny Hernández será su sustituto durante los test de Sepang, que comenzarán este fin de semana. El equipo espera poder anunciar quien será el piloto elegido para ocupar el lugar de Folger de forma permanente antes de que comiencen los segundos test de pretemporada.

Ante esta nueva oportunidad de subirse a una Moto GP, Yonny Hernández se siente muy agradecido, aunque lamenta los motivos que lo han llevado a ello. También confiesa que siente curiosidad, ya que durante su paso por la categoría reina siempre pilotó una Ducati. “Primero de todo, quiero decir que lo siento por Jonas. Espero que se ponga bien muy pronto. Es un piloto rápido y talentoso y le deseo lo mejor”, afirma Hernández. “Al mismo tiempo, estoy obviamente satisfecho por la oportunidad que tengo de pilotar una MotoGP otra vez. Estoy encantado de poder pilotar en los test. Siempre he pilotado una Ducati, con lo que siento curiosidad por sentarme en una Yamaha. Quiero agradecer al Monster Yamaha Tech3 y especialmente Herve Poncharal por esta oportunidad”, declaró el piloto.

Por su parte, Herve Poncharal también ha lamentado que Jonas Folger no pueda estar esta temporada con ellos. Además, ha confirmado que no darán un nombre definitivo como sustituto del germano hasta haber vuelto de Sepang. “Antes de comenzar a hablar sobre quién pilotará la segunda moto en Sepang, quiero expresar una vez más cuánto siento que Jonas Folger no esté con nosotros en 2018”, ha declarado. “Tenemos que intentar superar la situación de la mejor manera posible y todo el mundo sabe que no es fácil. A 20 de enero, casi todos los pilotos con nivel tienen contrato, por lo que estoy contento de haber encontrado a Yonny Hernández.[…] No se tomará una decisión permanente hasta que volvamos de Sepang. Por supuesto, analizaremos en detalle cómo se comporta Yonny durante el test y obviamente es uno de los piloto de la lista para 2018”, concluye.