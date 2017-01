Historia del WRC: Rally de Monte-Carlo 2012

Google Plus

Loeb en uno de los tramos del Rally //Foto: Zimbio

Tras tres años de ausencia el WRC volvía a una de las citas con más renombre de todo el mundial, el Rally de Monte Carlo. Sebastien Loeb llegaba a esta temporada con el objetivo de revalidar el título que había conseguido el año anterior con su Citroën. Su ex compañero en el equipo galo, Dani Sordo, afrontaba con grandes esperanzas su segunda temporada a bordo del nuevo Mini WRC. Latvala estrenaba compañero, Solberg que se estrenaba con un Ford Fiesta WRC y Hirvonen hacia la tarea de segundo piloto en Citroën.

Los pilotos tuvieron que recorrer un total de 433 Km divididos en 18 tramos que se disputaron entre el 18 y el 22 de enero, destacando el tramo de "Le Moulinon – Antraigues" que se disputo a doble pasada en la mañana de la primera etapa, siendo Loeb el piloto que marcaba el mejor tiempo en ambas ocasiones.

El rally comenzó el miércoles a las nueve de la mañana con Loeb liderando, Sordo se quedaba a un segundo del francés mientras que Latvala y Solberg perdían una gran cantidad de tiempo y se quedaban a medio minuto de la cabeza. La situación se invirtió en el segundo tramo, un cambio en las condiciones durante el tramo provocaba que Latvala le endosase casi un minuto a Sebastien, lo que colocaba como líder del rally al piloto de Ford. La situación en la general se mantuvo estable en el tercer tramo, pero un accidente de Jeri-Matti en el cuarto y último tramo del día provoco que Loeb se fuera a dormir siendo líder del "monte".

En la segunda jornada Loeb mantuvo un ritmo inalcanzable para el resto de los pilotos y domino en todos los tramos menos uno, el TC8, en el que Sordo conseguía el primer scratch de Mini en la temporada 2012, el coche del cántabro parecía que funcionaba. Al final de la jornada el piloto de Citroën tenía una cómoda ventaja sobre Dani, que veía como su segunda posición en la general se veía amenazada por el Fiesta WRC de Solberg, que le seguía a tan solo 3,7 segundos.

Tras esta jornada solo quedaban días con pocos tramos. Loeb se lo tomo con calma pero siguió aumentando la distancia con Sordo, por su parte Solberg perdía más de un minuto con el español a falta de cinco tramos, pero Peter no se rindió y llego al último tramo con una desventaja de tan solo 19 segundos. El último tramo no es uno cualquiera, es el Power Stage. En este tramo los tres mejores clasificados consiguen tres, dos y un punto respectivamente que se suma a la clasificación del mundial. Por ello Loeb volvió a aparecer y consiguió marcar el mejor tiempo, Solberg sufrió y no pudo recortar la distancia con Sordo, que confirmaba su segunda posición junto a Carlos del Barrio, su copiloto.

En la clasificación final vemos como en primera posición terminaba Loeb, Sordo y Solberg completaban el pódium mientras que Hirvonen y Novikov ocupan la cuarta y quinta posición respectivamente. Delacour, que volvía a los rallys, Campana, Tanak, Prokop y Araujo cerraban la zona.