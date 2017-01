Rally Monte-Carlo en vivo y en directo online en WRC 2017

Google Plus

Este Miércoles hemos podido ver el Shakedown (tramo de pruebas) del Rally. Ogier ha marcado el mejor crono de la jornada, los Citroen y los Hyundai no han arriesgado y Toyota casi se queda sin coches antes de comenzar el rally, sus pilotos han tenido un par de sustos que no son propios de un tramo de pruebas en el que no se debe arriesgar

En este Rally disfrutaremos de un total de 17 tramos cronometrados, que se disputarán entre el jueves 19 y el domindo 22 de Enero

En el WRC2 tendremos a otro español, Pepe López. El madrileño disputará varias pruebas del mundial a bordo de un Peugeot 208 T16 R5

Este año volveremos a tener a Dani Sordo como único representante español en el WRC. El cántabro volverá a correr con Hyundai es esta temporada y tendrá de compañeros a Neuville y a Paddon. Este año Sordo llevará el seis en su I20 Coupe WRC

La retirada de Volkswagen del mundial provocó que el mercado invernal estuviera mucho más activo que en los últimos años. Finalmente, Ogier ha fichado por M—Sport y Latvala se ha unido al equipo Toyota Gazoo Racing

Las nuevas normas han hecho que los coches de este año tengan un aspecto mucho más agresivo que en el pasado, además se calcula que los nuevos coches son un segundo más rápidos por Km. que los de 2015

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la primera prueba del WRC en 2017, el legendario Rally de Monte-Carlo. El primer tramo del rally comenzara a las 20:15 y tendrá una distancia de 21,25 Km.