Flashback Histórico: Rally de Suecia de 2016

Mikkelsen durante el Rally. // Foto: rallysweden.com

El WRC llegaba al rally de Suecia tras la victoria de Sebastien Ogier en Monte-Carlo con el Volkswagen y con los pilotos de Hyundai ansiosos por demostrar que el rendimiento del I20 de Nueva Generación era competitivo. En M-Sport la situación no era la mejor ya que el Fiesta WRC no era tan competitivo como sus rivales y la alineación de pilotos no era la mejor, Mads Ostberg realizo unos primeros rallys bastantes buenos pero su rendimiento bajo con el paso del año y su compañero Camilli no se adaptaba a los WRC.

En las jornadas previas del Rally de Suecia nos llegaba la noticia de que los tramos no tenían mucha nieve, superficie que caracteriza esta prueba, y por tanto los neumáticos y el set-up que los equipos habían escogido no eran actos para la situación de las carreteras suecas. La organización de la prueba comunico unos días antes del comienzo del rally la cancelación de ocho tramos, lo que nos dejaba el rally con tan solo 12 tramos. Este recorte en el itinerario nos dejaba sin el primer día del rally y con tan solo un tramo el Domingo, el power stage.

Todo comenzó en la jornada del Viernes con un scratch de Ogier, seguido muy cerca por Mikkelsen y Meeke, Neuville y Sordo seguían al inglés en la clasificación a 4,7 segundos de un Ogier que también marco el mejor tiempo en los siguientes dos tramos consiguiendo una ventaja de 24 segundos en el tercer tramo del día sobre Mikkelsen, Latvala perdió mucho tiempo en este tramo por unos problemas en la transmisión mientras Meeke y Sordo se mantenían a medio minuto de la cabeza. La jornada siguió con un Ogier más conservador y un Paddon muy rápido que se fue a dormir en la segunda plaza de la general, solo por detrás de Ogier, un gran Ostberg se colocaba tercero al final de la jornada por delante de Tanak y Sordo.

En la jornada del viernes Ogier perdió algo de ritmo y un Latvala que volvía al rally tras los problemas que tuvo el viernes fue muy rápido, Paddon fue más rápido que el de Volkswagen y antes de la última jornada estaba a 17 segundos de Ogier, lo que dejaba el rally abierto para el domingo. Dani Sordo acababa el día en sexta posición a dos minutos de la cabeza.

En la última jornada del rally la falta de nieve provoco que solo se disputara el tramo con cobertura televisiva, el power stage. Ogier se llevo los tres puntos al conseguir el mejor tiempo y las clasificaciones no se movieron. Paddon y un gran Mads Ostberg completaron el pódium mientras Sordo fue sexto por detrás de Mikkelsen y Tanak, pilotos que se quedaron a la puerta de los puestos de honor.