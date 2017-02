Google Plus

Cambio de piloto en el coche 0 del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto

El campeón de España de rallyes en el año 1996 será el sustituto de el espectacular piloto vasco Joseba Castro a bordo del coche 0 durante este año en el campeonato de España, comenzando en el Rallye Do Cocido, segunda prueba puntuable para el campeonato gallego de rallyes y preinscripción nacional, o lo que es lo mismo, un rallye que puede sustituir en 2018 a cualquiera de las pruebas que figuran esta temporada en el calendario si estas no reúnen lo exigido por la federación. El vehículo a emplear no ha sido confirmado por parte de la Real Federación Española de Automovilismo pero, salvo sorpresa, el coche a utilizar será el Hyundai i30 que, desde el Rallye Santander - Cantabria de la pasada temporada, se viene usando gracias al acuerdo entre federación y marca Hyundai, que viene apostando fuerte por los rallyes desde su entrada en el mundial y, de confirmarse esto, tendría 3 vehículos en el nacional, ya que al vehículo 0 hay que sumar los i20 R5 de Surhayen Pernía e Iván Ares

Climent tendrá que exhibir un gran nivel si quiere superar a su antecesor, ya que Joseba Castro en estos años como piloto del coche 0 se había ganado su puesto a pulso, calando hondo en los corazones de los aficionados por sus buenas formas a la hora de recolocar a la gente pero sobre todo por su conducción espectacular cuando el tramo así lo permitía.

La única incógnita que nos queda es saber si en las dos pruebas insulares, El Rallye Islas Canarias - El Corte Inglés y el Rallye Villa de Adeje, también se incluyen, ya que en temporadas pasadas los dos rallyes canarios han contado con un coche cero propio, proporcionado por concesionarios locales, debido a su situación geográfica y las estrategias comerciales de las marcas.