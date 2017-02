Manuel Mora: "A finales de esta semana sabremos si vamos a correr la 208 francesa o no"

Mora con el Fiesta R2 de RMC Motorsport en el Rallye de Ferrol. Fuente: RMC Motorsport

Manuel Mora estuvo en Vinx TV para hablar sobre su temporada pasada, en la que participó junto a Past Racing en los nacionales de tierra y asfalto, primero con un Fiesta R2 y luego con un FIesta R5, logrando algunos buenos resultados a pesar de las múltiples averías mecánicas.

"Fue un paso grande la verdad, pasamos de correr el año anterior con el 205 a el año pasado correr ya con el Ford - haciendo referencia al R2T - y luego con el R5; fue un cambio muy grande", comentaba Manuel cuando le preguntaban por la temporada pasada. También destacó la dificultad de cambiar de montura en dos ocasiones, algo que notó al subirse al R5. "Era todo muy diferente al tracción delantera, me costó mucho el cambio por la diferencia de la dirección rápida y las órdenes de equipo que me dijeron que intentará no usar el pie izquierdo para no tener que sacrificar en los últimos kilómetros, ya que se bajaba el pedal de freno", explicaba Mora.

Mora con el Fiesta R2 de RMC en el Rallye Islas Canarias

Otro tema a tratar fue la salida del asturiano de la estructura de Daniel Alonso, Past Racing, debido a la poca confianza que le deba el preparador escogido (RMC Motorsport) para afrontar la temporada 2017, en la que estaría con un Fiesta R5. Mora comentaba que la decisión fue tomada por él junto a la gente con la que va a las carreras y que les pareció lo mejor.

Por último, se habló de su programa deportivo para esta temporada: "La gente del trofeo Auto - Colón ha comprado un 208 R2 y a finales de esta semana sabremos si vamos a correr la 208 francesa o no, falta cerrar el presupuesto". El joven piloto ha alabado el gran nivel de la copa francesa y los premios, tanto económicos como deportivos, que se dan a los ganadores. En lo que respecta al apartado nacional, el piloto asturiano confirmó que estaría en las dos pruebas asturianas del CERA con el 208 R2 y en algunas pruebas del regional asturiano y alrededores con su 205 rallye.

Durante toda la entrevista Mora agradeció el apoyo recibido por el público: "Ves que la gente apoya y te ves más arropado en las carreras y te sientes un poquitín mejor la verdad", declaraba Mora cuando le preguntaban sobre la venta de camisetas y las múltiples donaciones que hicieron estar al asturiano en tres pruebas nacionales y una internacional en 2015.

La entrevista completa se puede ver en el siguiente vídeo.