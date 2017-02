Yves Matton: "Tenemos que seguir mejorando el C3 WRC"

Yves Matton // Foto: Citroën Francia

Citroën tiene uno de los mejores coches, y lo decimos no por resultados si no por la capacidad para hacer coches competitivos que los franceses han demostrado en la última década. No lo podemos decir por resultados porque hasta el momento no los han logrado, pero esta ha sido en parte por culpa de la alineación de pilotos con la que cuenta Citroën, Meeke es un gran piloto pero le falta regularidad mientras que Breen y Lefebvre también son muy buenos pero les falta experiencia, experiencia que si tiene Andreas Mikkelsen y que no la puede demostrar por no tener asiento en el mundial.

Pero Matton, director de Citroën en el WRC, no ha dicho que lo que falla son los pilotos, si no que en las primeras pruebas del año no han podido exprimir al máximo el nuevo C3 WRC, pero se muestra confiado en poder aumentar el rendimiento del coche y mejorar las sensaciones de los pilotos: "Seguramente todavía tenemos trabajo por hacer para aprovechar al máximo el potencial de nuestro coche en ciertas condiciones, pero en nieve fuimos rápidos en las primeras pasadas, pero todavía tenemos que averiguar por qué nuestros pilotos estaban menos cómodos en las segundas", comentaba Matton en wrc.com.

Meeke en el rally de Suecia // Foto: Prensa WRC

Citroën es una marca legendaria que siempre ha estado arriba, y Matton cree que la firma gala volverá a ocupar los puestos de honor más pronto que tarde y que incluso la mejoría podría llegar ya en el Rally de México, que se disputa en menos de 10 días sobre tierra, una superficie que podría adaptarse mejor a la conducción de Meeke que la nieve de Monte-Carlo y Suecia: "Kris tuvo algunas dificultades para sentirse completamente a gusto con el coche en la variedad de superficies de las últimas carreras, en estas condiciones, no es fácil ganar confianza, hay muchas probabilidades de que la situación sea diferente en México, donde la superficie de la carretera es más consistente durante todo el rally".