Guía VAVEL CERA 2017: El Campeonato

Guía VAVEL CERA // Fotomontaje: Martín Velarde

El 18 de Marzo comienza en Córdoba un año prometedor para el CERA, el año en el que los R5 se colocan como únicos candidatos firmes al título, dejando atrás la época Porsche y la reciente y corta época Mitsubishi. La igualdad será el factor que defina el campeonato este año gracias a la similitud de los R5, aunque el Skoda ha demostrado ser el mejor de la clase pero el Hyundai ha nacido con ganas y las evoluciones de Ford y Citroën nos pueden dar alguna sorpresa.

TEMPORADA 2016

Los temporada pasada fue una sorpresa esperada, el dominio de los Mitsubishi sobre los R5 sorprendió al principio, pero las ausencias de Vallejo y Ares sumadas a la participación de Burgo con el Porsche limitado hacían que el monopolio de Cristian García fuera algo esperado tras la gira canaria.

C.Garcia con el Mitsubishi // Foto: Mitsubishi Repsol

Vallejo confirmo la asociación con el equipo portugués Sports and You para participar con el DS3 R5 poco antes de la llegada del CERA a la península, pero los problemas de adaptación a un tipo de vehículo muy distinto al Porsche provoco que el gallego no pudiera luchar por victorias hasta la parte final de la temporada. Por su parte, Burgo alterno el Porsche con el 208 T16 R5 y el Mitsubishi, su regularidad le permitió obtener el subcampeonato solo por detrás del poderoso Cristian García. Iván Ares se tomo el 2016 como un año de transición, comenzó la campaña participando en el Regional Gallego hasta que la FGA siguió el camino de la RFEdeA y limito el Porsche. El gallego también participó en algunas pruebas del CERA, en los rallys canarios lo hizo con un Fiesta R5, en Ferrol y Ourense con el Porsche y consiguió su única victoria con el Fabia R5 de ARV en el rally Princesa de Asturias. Adrian Díaz fue el elegido por Suzuki para pilotar el coche de Vinyes y el gallego no lo hizo nada mal, gano su categoría y durante algunos rallys estuvo en posiciones de honor en la general.

A.Díaz con el SWIFT // Foto: Suzuki Repsol

CALENDARIO CERA 2017

El Rally Sierra Morena abrirá el campeonato, sustituyendo así a los rallys canarios que cambian su fecha por culpa del ERC. El CERA repite el lugar del desenlace final de los últimos años, el Rally Comunidad de Madrid.

-Rally Sierra Morena (17-18 de Marzo). Todo comienza en tierras andaluzas. El camino hacia al título de Ares, García, Vallejo, Burgo y todos los favoritos de este año comienza en este rally, donde el año pasado debuto Vallejo con el DS3 R5.

-Rally Islas Canarias (4-6 de Mayo). La prueba europea del CERA no abrirá este año el campeonato, dejando su sitio al rally Sierra Morena. El año pasado pudimos contar con Mads Ostberg es la prueba que se llevo Cristian dentro del CERA.

-Rally Villa de Adeje (12-13 de Mayo). Una semana después del Rally islas Canarias la caravana del CERA llega a Adeje para completar la gira canaria del nacional de asfalto. El año pasado García seguía demostrando su superioridad al ganar el rally, detrás del acabo Ares con un Fiesta R5.

-Rally Ourense Termal (9-10 de Junio). El nacional llega a tierras gallegas en Ourense, los tramos complicados del norte esperan al CERA. En la edición de 2016 Cristian seguía sin rival y dejaba casi sentenciado el campeonato tras solo cuatro pruebas, Burgo y Ares completaron el pódium.

-Rally de Ferrol (7-8 de Julio). El Rally de Ferrol, para muchos la prueba más dura del campeonato, cierra la gira gallega del nacional. El año pasado este rally supuso la primera derrota de Cristian García. El piloto local y actual líder del campeonato Gallego, Víctor Senra, se llevo la victoria.

-Rally Princesa de Asturias (15-16 de Septiembre). El CERA llegara en Septiembre a una de las pruebas más bonitas, el princesa de Asturias. El año pasado Iván Ares se dio un paseo con el Fabia de ARV.

Ares con el Fabia en Asturias // Foto: rallyprincesa.com

-Rally Villa de Llanes (29-30 de Septiembre). El Rally de Llanes recibirá al CERA a finales de septiembre. El año pasado Cristian García gano la prueba y se convirtió en el campeón de España de rallys de Asfalto.

-Rally Santander-Cantabria (20-21 de Octubre). La prueba cántabra ha tenido algunos problemas burocráticos y pasa de ser la segunda prueba a ser una de las últimas de este año. En la edición de 2016 Mitsubishi completaba un doblete y Vallejo se subía al pódium con el DS3 R5.

-Rally Mediterráneo-La Nucía (3-4 de Noviembre). La prueba alicantina del nacional será puede ser el lugar donde se decida el titulo, aunque lo más probable es que hasta Madrid no tengamos campeón. Un accidente de García le dejo la victoria en bandeja a su compañero Monarri en la edición del año pasado.

-Rally Comunidad de Madrid (24-25 de Noviembre). La prueba madrileña con sede en el Jarama volverá a cerrar el campeonato una vez más. Cristian García cerro una temporada 2016 magnifica con la victoria en la prueba madrileña, Vallejo cerró el año de transición con un segundo puesto.

TC PLUS, EL GRAN CAMBIO DE 2017.

La RFEdeA ha decidido copiar el formato de la Power Stage del mundial para darle más emoción a las pruebas del CERA. Este tramo, que no tiene porque ser el último, tendrá que ser por el día y tendrá entre 10 y 15 km. Los tres primeros clasificados obtendrán puntos extra en la clasificación general, lo que puede ser clave para decidir el campeón de 2017.