Mads Ostberg se cae del Rallye de Alemania

Ostberg en Polonia | Foto: Facebook Oficial Mads Ostberg

Mads Ostberg se ha caído de la lista de inscritos del ADAC Rallye de Alemania, cita planeada para que la corriera dentro de la categoría WRC2, pero sin ser ese el motivo de su no participación en la décima prueba mundialista. El noruego no estará tras los problemas sufridos en el Rally Rzeszow, prueba puntuable para el Europeo de Rallyes, que le hicieron abandonar en las carreteras polacas.

La escuadra Ostberg-Patrick Barth encabezaron el Rzeszow al hacerse con varias especiales pero eso sí, los problemas y los inconvenientes no tardaron en aparecer para el de Noruega. Mads sufrió problemas técnicos en su Ford Fiesta RS WRC, concretamente rompieron la dirección y después de no poder reparar la situación se vieron obligados a decir “adiós” a Polonia.

“Fue espantoso” dijo Ostberg. Es más, el noruego se encontró, durante varios tramos, bastante incómodo ante la situación y con “miedo” de correr en esas condiciones. Lo comentó en varias ocasiones a la radio oficial del Mundial, tras casi cuatro tramos cronometrados en Polonia, hasta que finalmente decidió por él y su copiloto retirarse de la prueba y no continuar al frente de un coche en el que, prácticamente, no podía controlar nada: “ Ocurrió de repente, cuando entramos en una curva rápida la dirección asistida se bloqueó y conseguí luchar contra el coche en una curva de casi 180km/h” , explicó, tal y como se recoge en su web oficial.