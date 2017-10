Dani Sordo, ausente en Australia. | Fuente: www.danielsordo.com

Esta mañana salía el comunicado de Hyundai en el que la marca coreana hacía pública su alineación para las antípodas con Andreas Mikkelsen, Hayden Paddon y Thierry Neuville, pero la ausencia marcada de Dani Sordo ha sido un varapalo para los intereses de los aficionados españoles. No obstante, y estudiando las opciones de Hyundai, era la decisión más lógica que podían tomar.

Si bien es cierto que a finales de mes en Gales contarán con cuatro coches oficiales, llevar esas cuatro unidades a la otra punta del mundo habría supuesto al equipo un gran desembolso innecesario de dinero. Además, como ya dicen en dicho comunicado, las opciones de ganar el campeonato de pilotos y/o constructores se presentan complicadas y lejos de su alcance, pues Ogier y M-Sport lo tienen bastante de cara para adjudicárselos, quién sabe, antes de la cita australiana.

No obstante y volviendo al tema de Dani Sordo, hubiese resultado ciertamente difícil bajar del I20 WRC a cualquier otro piloto ya que Neuville tiene que luchar hasta el final por el que sería su primer campeonato de pilotos, a pesar de que lo tiene verdaderamente difícil (le separan 37 puntos del líder de Ford); Andreas Mikkelsen acaba de firmar su contrato y no lo van a bajar a la primera de cambio y más después de demostrar su velocidad en la primera jornada del Rally Catalunya; a Hayden Paddon ya lo dejaron fuera precisamente en Catalunya después de confirmarse la entrada del noruego y, muy raramente, habrían dejado al "kiwi" sin coche en el que considera como su rally de casa. Con todo esto y viendo la "pobre" temporada del cántabro, se entiende perfectamente que Hyundai no cuente con él en la última prueba, pero está por ver si repetirá este año como embajador de la marca en el ya mítico Rally Show de Monza en un escenario legendario.

A Hyundai y en especial a Sordo se le podrían complicar las cosas de confirmarse la llegada de nada más y nada menos que Sebastien Ogier a Hyundai, casualmente, el piloto contra el que luchan por el campeonato a día de hoy porque habría aún más pilotos para el mismo número de coches: tres. En la famosa "silly season" se está sentando al campeón francés no solo en Hyundai sino también en Citroën, cuyo director deportivo, Yves Matton, reconocía públicamente tras acabar el Rally Catalunya que tenía un gran interés por ver a Ogier en su coche el próximo año y que quería cerrar un contrato con él lo antes posible. En Hyundai dicen que están dispuestos a poner el resto (mucho dinero) para que el francés se decante por su equipo, cuyo rendimiento parecía superior al de Citroën antes de llegar a la cita española. Ogier ha dicho que su interés "no es el dinero que ofrezcan", sino que más bien busca "un buen coche, uno competitivo con el que poder luchar por las victorias". Menos fuerza tiene el rumor de que Ott Tanak podría ir a parar al Toyota Gazoo Racing pero no por ello no conviene que sea destacado.