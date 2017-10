Entrevista. Iván Ares: "Intentaría bajar los costes del CERA"

Entrevista Iván Ares // Fotomontaje: Martin Velarde

El líder del campeonato de España de Rallys de Asfalto habla con nosotros sobre temas tan interesantes como el cambio en la presidencia de la RFEdA o la norma FIA de los rallys.

Iván Ares y José Pintor están demostrando su gran adaptación a su nueva montura y tras un comienzo de temporada en la que se les resistía la victoria consiguieron vencer en Ferrol y en las siguientes pruebas consolidaron su liderato tras los abandonos de un Cristian García que dice adiós al CERA tras disputar el Rally RACC.

Pregunta: Tras la primera mitad de la temporada se encuentran líderes del CERA, ¿se lo esperaban al comienzo de la temporada?

Respuesta: Nuestro objetivo a principio de temporada era pelear por el Campeonato de España de Rallyes, para eso hay que liderarlo así que en parte contábamos poder liderar el certamen porque para eso hemos trabajado tanto todos los componentes del equipo.

P: Además de correr en rallys usted también compite en Autocross, ¿qué es lo que más le gusta de esa categoría?

R: Del Autocross lo que más me gusta es que me sirve para desconectar de la tensión de los rallyes, ahora mismo no tengo tanta presión cuando compito en kartcross y puedo disfrutar más de todo lo que rodea a la carrera. De la categoría lo que más me atrae es el poder pelear en el cuerpo a cuerpo con mis rivales, es un subidón de adrenalina el competir en pista con otros pilotos.

P: ¿Cómo afronta lo que resta de temporada?

R: Con muchas ganas, seguimos trabajando para poder tener el presupuesto necesario para afrontar lo que queda de temporada, pero por ahora vamos por el buen camino.

Ares-Pintor // Foto: Hyundai Motorsport

P: ¿Qué opina del cambio en la presidencia de la RFEdA?

R: Tenía muy buena relación con el Sr. Gracia, pero una renovación siempre puede traer cosas positivas, por ahora tanto Manuel Aviñó como su entorno están haciendo un gran trabajo. Están promoviendo algunas iniciativas muy interesantes aunque siempre hay margen de mejora, les hay que dar tiempo y apoyarlos para que puedan desarrollar su proyecto y después podremos opinar con conocimiento de causa.

P: ¿Qué opina de la norma FIA?

R: Por un lado asegura cierta igualdad de prestaciones, pero el coste es demasiado elevado para los equipos privados como el nuestro, la FIA debería de pensar más en todos los equipos privados que competimos pues sin los equipos privados buena parte del automovilismo mundial no sería posible.

Ares-Pintor // Foto: Hyundai Motorsport

P: ¿Qué cambiaría en el CERA para mejorarlo?

R: Intentaría bajar los costes que tiene el Campeonato para los equipos, bien sea mediante premios en metálicos o buscando alguna fórmula que permita que más equipos puedan luchar por el título sin tener que hipotecarse.

P: Para finalizar, ¿Quién ha sido su rival más duro en todos los años que lleva como piloto?

R: Recuerdo grandes rivales de mis inicios en Autocross, como Perfecto Calviño, Tito Rodríguez con los que he vivido carreras muy intensas en kartcros. En los rallyes quizás el piloto más completo al que me he enfrentado por un título sea Miguel Fuster, es un piloto con el que tengo una gran relación, me ayudó en mis inicios con el Porsche y en los tramos hemos vivido grandes duelos.