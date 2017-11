El incierto futuro de Sébastien Ogier en el WRC

Sébastien Ogier en rueda de prensa | Foto: Zimbio

El reciente campeón del Mundo de Rallyes, por quinta vez consecutiva, Sébastien Ogier ha declarado que dos fuertes choques en Finlandia lo hicieron considerar cambiar su rumbo en el WRC e incluso retirarse. Sobre ello, el francés aún tiene que decidir cuál será el siguiente paso de cara al año que viene y aunque se le ha vinculado a un nuevo acuerdo con M-Sport o fichar por Citroën o Hyundai, las cartas aún no están sobre la mesa y la última palabra la tiene el pentacampeón.

Ogier se coronó con su quinto título del Campeonato este domingo en Gran Bretaña, lo defendió y no hubo rival para él pero ahora las cosas son diferentes y el de Francia valora su futuro después de sufrir dos accidentes en el Rallye de Finlandia, uno en los test y el otro en la propia apertura del rallye. Sobre ello, cuando se le preguntó si consideró retirarse esto fue lo que dijo Sébastien: “Considerarlo, sí. Por supuesto, este tipo de momentos -ganar el título- me hace pensar en los riesgos que asumes, especialmente como en el test. No pude hacer nada con este accidente, fue solo mala suerte”. Es más, se aventuró a dar más detalles: “Había grandes rocas en el trazado y una curva a fondo así que no tenía forma de evitarlo. Fue un gran choque viniendo a mí”, agregó en declaraciones recogidas por la web oficial del Campeonato.

Asimismo, el padre de familia está disfrutando el tiempo al lado de su mujer, la presentadora de televisión alemana Andrea Kaiser y su hijo en común, Tim: “Estoy disfrutando mucho tiempo en casa con mi hijo y mi esposa, por supuesto que puedes ver la vida de otra manera, pero cuando haces un fin de semana como este...”. Pero, no obstante, también valoró lo que le aporta el Mundial: “No he ganado este fin de semana, pero fue un gran placer estar detrás del volante y también tenemos el WRC más rápido. Es muy divertido”.

“Siempre estoy analizando muchas cosas en mi forma de administrar el campeonato y la forma de administrar mi vida en general, por lo que no tomo la decisión con facilidad. Todavía estoy trabajando en diferentes opciones. Soy honesto contigo, en este momento no lo he decidido realmente”, concluyó.