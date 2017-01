Hayden: "Espero estar recuperado para Philip Island"

Hayden espera mejorar su quinto puesto de 2016. Foto: Honda Motor Sports

Nicky Hayden disputará en 2017 su segunda temporada del Campeonato del Mundo MOTUL FIM Superbike. El norteamericano afronta la temporada con ambición y ganas, pero antes tiene que recuperarse de su lesión en la rodilla que sufrió entre los últimos tests de España. Hayden fue operado el pasado mes de noviembre por el Dr. David Chao, del Oasis Surgery Center en San Diego, California.

El expiloto de MotoGP tuvo un 2016 complicado en el que tuvo que adaptarse al calendario y a las motos de serie del campeonato de Superbike. Además, iba y venía del campeonato de MotoGP cuando tenía que sustituir al lesionado Dani Pedrosa.

Foto: Repsol Honda Team

Hayden hizo un buen resultado en el campeonato de Superbike, en el que terminó quinto y ganó una manga en Sepang. Sin embargo, una lesión podría hacerle perder la primera cita en Australia. El estadounidense tuvo una torcedura en la rodilla entre los test privados de Aragón y Jerez, mientras entrenaba en flat track durante sus días de descanso.

Hayden espera poder recuperarse pronto de su operación en la rodilla y seguir mejorando la nueva Honda CBR1000RR. El campeón de MotoGP de 2006 quiere a toda costa probar el nuevo modelo de 2017 en el test de Jerez.

Foto: Honda Motor Sports

"Espero estar muy cerca del 100%"

En una entrevista concedida a WorldSBK.com, Hayden deseaba "estar recuperado para Phillip Island. Probablemente me afectará en estos próximos tests, pero todavía tenemos un mes y medio hasta Phillip Island y para entonces espero estar muy cerca del 100%".

Hayden sigue todas las pautas de los médicos para estar recuperado antes de Philip Island, asegurando que "la recuperación no se produce de la noche a la mañana" y que "requiere un poco de tiempo", El plan de recuperación asegura que el piloto va a estar recuperado para el test de Jerez, que se realizará el 24 y el 25 de enero.

La lesión que sufrió el piloto el pasado mes de noviembre fue una rotura completa del ligamento lateral medio, primordial para la estabilidad de la articulación de la rodilla. Fue necesaria la operación para recortar los meses de recuperación.

"Pensé: Chico, esto no me da buena espina"

El piloto declaró a WorldSBK.com que "no fue muy dolorosa, no es que esté jugando a hacerme el héroe, porque he tenido algunas lesiones que realmente han dolido, pero esto no fue como una caída, el pie quedó atrapado y hubo una torcedura. Pensé 'chico, esto no me da buena espina’, así que me paré y me senté, y no me sentía bien. Podía caminar, eso no era problema, pero no me sentía estable. Comenzó a doler un poco, pero el problema no era el dolor, era la estabilidad".

El piloto de Honda espera hacer mejores resultados esta temporada, ya que piensa que puede mejorar en muchos circuitos. Además, opina que "en cuanto al trabajo con el equipo, básicamente voy a tener a los mismos chicos trabajando conmigo y estoy contento por eso. Siento que tenemos una buena relación de trabajo y que estamos en sintonía en muchas cosas".

Foto: Honda Motor Sports

"Aprendí en 2016, así que podemos mejorar"

Hayden comparó los dos campeonatos del mundo en los que ha pilotado, y asegura que "algunas cosas son un poco distintas con la Superbike cuando encaras el fin de semana, como saber que tendrás una sola moto en las sesiones. Y hay algunos cambios que no se pueden hacer con la moto de World Superbike, cosas diferentes de suspensión o de geometría, pero definitivamente aprendí algunas cosas en 2016, así que podemos mejorar".

Hayden quiere montarse en la Honda CBR1000RR de 2017 en los test de Jerez que se harán el 24 y 25 de enero. Probará el trabajo realizado por Honda y espera empezar con buen pie este 2017.