Jonathan Rea: "Hemos encontrado un 'setup' que funciona bien"

Google Plus

Foto: Kawasaki Racing Team

Finalizó el periodo vacacional en el Mundial de Superbikes y volvieron a rugir los motores en pista. Entre ellos, el del vigente campeón, Jonathan Rea, que busca un inédito tercer título consecutivo y que volvió de la misma forma que se fue a las vacaciones: con el mejor crono, dominando las dos sesiones de entrenamientos en Jerez, aunque llevándose una dura caída de recuerdo de la segunda jornada de tests en el trazado andaluz.

"Es bueno conseguir un buen tiempo en este periodo del año pero no hay que olvidar que sólo es un test", asegura el norirlandés, que ya pone la mirada en la próxima prueba invernal, en Portimao. "Nunca he sido el mejor a una vuelta, así que es positivo irse con el mejor crono", señala el de Kawasaki, que añade: "Hemos sido capaces de hacer varias vueltas rápidas en estos tests invernales, sin embargo, también hemos conseguido crear un 'setup' que trabaje realmente bien", confirma Rea.

Además, el campeón de las dos últimas dos temporadas señaló las diferencias encontradas con pruebas anteriores: "El 'grip' de la pista era inferior al que tuvimos en noviembre, pero aún así hemos conseguido encontrar la consistencia", afirma Rea, que explicó también el sistema de trabajo seguido en estos días: "Con el diferente carácter del trazado hemos podido probar diferentes amortiguadores. Showa ha trabajado muy duro y estoy impresionado", asegura el campeón del mundo.

No obstante, pese a la satisfacción con la que se fue el equipo de Jerez, Rea cree que aún puede ir a más: "Creo que mi estado de forma encima de la moto no es tan bueno como he mostrado antes de las vacaciones. Estoy deseando que llegue el próximo test para intentar hacer muchas vueltas y mejorar. Necesito más kilometraje para sentirme como el pasado año", confiesa un ambicioso Jonathan Rea, que busca su tercer título de campeón de Superbikes.