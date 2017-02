Entrevista. Tom Sykes: "En 2016 aprendí a pilotar diferente" | Fotomontajes VAVEL - Martín Velarde

Es semana de inicio de una nueva edición del Mundial de Superbikes y, como siempre en el último lustro, uno de los focos de atención está en Tom Sykes. Campeón en 2013, el de Yorkshire se ha visto relegado a un segundo plano por los éxitos de Jonathan Rea en 2015 y 2016 y ahora, en 2017, afronta con ilusión esta nueva temporada. Hace una semana, el británico nos atendió en Barcelona durante la presentación oficial de su equipo, el Kawasaki Racing Team.

Pregunta: El año pasado, en comparación con 2015, estuvo mucho más cerca de Jonathan Rea. ¿Qué aprendió de la última temporada?

Respuesta: La principal diferencia entre 2015 y 2016 es que aprendí a pilotar de manera algo diferente. Eso fue lo principal. Tuve que adaptarme algo más a la moto y ese es precisamente el gran objetivo para 2017: intentar hacer un poco lo mismo. Ya hemos trabajado en ello en pretemporada y el plan para Australia será llevarlo a la práctica.

P: ¿Ganar el campeonato este año es un sueño o una obligación?

R: Diría que ni una cosa ni la otra. Es simplemente el objetivo. El objetivo este año es ganar el campeonato. Pero será muy complicado, hay numerosos pilotos rápidos con opciones para ganar carreras. Creo que será una interesante temporada para el espectador, con buenas luchas y desde mis intereses deberé estar muy concentrado desde el principio.

Foto: Kawasaki Racing Team

P: Una de las cosas que le lastró el pasado año fue su bajón con gomas usadas en las últimas vueltas. ¿Ha estado trabajando en ello durante el invierno?

R: Sí, en efecto. Por mi forma de pilotar, que suele ser muy agresiva y atacando mucho las frenadas, mi rendimiento disminuye en las segundas partes de las carreras. En invierno he intentado buscar ‘trucos’ para que este aspecto no me lastre en los resultados, pero realmente hasta que lleguemos a Australia y veamos dónde estamos, no sabría decirte si ha funcionado o no.

P: El año pasado, especialmente en la segunda parte de la temporada, el hombre a batir fue Chaz Davies. ¿Espera que mantenga su racha triunfal en 2017?

R: No sé si ganará tantas carreras como al final del año pasado, pero sí estoy seguro que iniciará la temporada al mismo nivel que acabó 2016, o incluso mejor. Estuvo muy fuerte en esa última parte del curso y es un piloto que ha evolucionado muchísimo en los dos últimos años. También habrá que tener en cuenta dónde está cada equipo. En el final de 2016 nosotros estábamos un paso por detrás de Ducati, pero creo que hemos hecho un gran trabajo durante el invierno y nos puede volver a poner a la par de ellos.

Foto: Kawasaki Racing Team

P: En los dos últimos años, Kawasaki y Ducati han dominado el campeonato con mano de hierro. ¿Cree que continuará este binomio?

R: No lo sé, es complicado de decir ahora mismo. En el pasado, Kawasaki ha hecho un trabajo de desarrollo increíble, consiguiendo una moto ganadora en los últimos cinco años. Ahora Ducati ha reaccionado y se ha puesto a la par o incluso por encima. Por tanto, somos los dos equipos que estamos mejor preparados de la parrilla. También tenemos una combinación de ingenieros, mecánicos y pilotos contra los que es complicado competir. Pero, por otro lado, veo a otras marcas trabajar muy duro y creo que este año estarán más cerca de la cabeza.

P: Este año, además habrá un nuevo formato en la segunda carrera del fin de semana, en la que el ganador de la primera manga saldrá desde la tercera fila. ¿Qué opina al respecto?

R: Es una nueva forma de competición, desde luego muy innovadora. Durante el año decidiré si realmente me gusta o no. Es… diferente.

P: ¿Mejor o peor?

R: Sin comentarios.