Google Plus

Entrevista. Jonathan Rea: "No importa quien haya ganado en el pasado; partimos de cero" | Fotomontajes VAVEL - Martín Velarde

Arranca una nueva temporada del Mundial de Superbikes y, con ello, un nuevo episodio del 'todos contra Jonathan Rea'. El británico, campeón en las dos últimas temporadas, tiene ante sí la oportunidad de convertirse en el primer hombre en la historia del campeonato en ganar tres Mundiales de forma consecutiva. Antes de afrontar el reto, Rea atiende a VAVEL en la presentación de su equipo, el Kawasaki Racing Team, en Barcelona.

Pregunta: Este año se puede convertir en el primer hombre en la historia del Mundial de Superbikes en ganar tres títulos consecutivos. ¿Es un extra de motivación o un extra de presión?

Respuesta: Sinceramente, no estoy pensando en eso. Suena muy bien eso de ganar tres títulos seguidos pero, en una temporada nueva, todo el mundo empieza desde cero. Tenemos que ir paso a paso, carrera a carrera, y tratar de olvidar el pasado. Ahora, en Australia, poco importa quién haya ganado los campeonatos precedentes porque todos empezamos desde cero. Tenemos que estar absolutamente centrados en 2017.

P: ¿Cuáles son las principales diferencias entre la nueva moto y la del año pasado?

R: Si miras por encima a la moto, no se aprecian demasiadas diferencias. Pero por dentro, cuando vas montado en ella, puedes comprobar que hay numerosas áreas que han mejorado y cambiado durante el invierno. Hay que agradecer a todos los trabajadores de la fábrica, tanto los japoneses como los que están en Catalunya, el gran esfuerzo que han hecho para seguir evolucionando esta moto.

Foto: Kawasaki Racing Team

P: El año pasado aseguró que, si había algo que le faltaba a la moto, era algo más de potencia. ¿Cree que ahora está donde debe estar?

R: Hemos encontrado algo de potencia, pero no demasiada, es casi inapreciable. Todavía estamos buscando cómo mejorar esta área.

P: En 2016, especialmente en la segunda parte del año, el piloto a batir fue Chaz Davies. ¿Cree que ahora, con la presión de estar luchando por el campeonato, seguirá ganando carreras con tanta facilidad?

R: Habrá que verlo. Es difícil arrancar la temporada porque sabes que si vas al límite puedes cometer errores y eso te puede lastrar el resto del año. Aún tenemos que ver cuál es la dinámica que coge el campeonato en su inicio para hacer una valoración exacta. Yo debo estar concentrado en mí mismo y no en los otros.

P: ¿Qué opina del regreso de Melandri a Superbikes, tras dos años de poca actividad en pista?

R: Puede ser muy rápido. Durante el invierno ha sido muy fuerte y consistente en los tiempos, así que creo que puede ser un hombre a tener en cuenta en la lucha por los podios en cada fin de semana de carreras.

Foto: Kawasaki Racing Team

P: En los dos últimos años, el Mundial de Superbikes ha sido dominado con mano de hierro por dos marcas como Kawasaki y Ducati. ¿Cree que cambiará la situación o se unirán más marcas?

R: Realmente Superbikes siempre ha sido un poco así. Ducati siempre ha estado ahí, por eso es la marca más laureada en la historia del campeonato, y lo de Kawasaki es el fruto de un trabajo muy bien hecho en los últimos cinco o seis años. Hay dos marcas por detrás como Honda o Yamaha, pero están en situaciones algo diferentes. La Yamaha es una moto de apenas tres años de vida y vienen de dos temporadas algo complicadas y en Honda han hecho numerosos cambios en la moto durante este invierno y es, por lo tanto, una incógnita. Tendremos que esperar a verlas en pista en la primera carrera del año.

P: ¿Qué le parece el nuevo formato de la segunda carrera para este año?

R: Hay que darle tiempo y comprobar, tras varias carreras, cómo ha funcionado. Será ahí, en ese punto, cuando podamos hacer una valoración. Creo que, para un piloto consistente, no tiene por qué ser un desastre. Pero es evidente que, desde el punto de vista deportiva, no es una buena idea: si consigues buenos resultados no debes ser penalizado por ello.