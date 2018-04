Drake arrasa con su 'Nice For What'

Menos de dos meses después del lanzamiento de God´s Plan, el rapero vuelve a escena con una canción que promete ser escuchada y mucho alrededor del mundo. Los datos y los números no mienten, y colocan a Drake como uno de los grandes del panorama musical en la actualidad.

El 16 de febrero se estrenó el videoclip oficial de God´s Plan y a día de hoy tiene más de 360 millones de visualizaciones en la plataforma YouTube. La canción ya estaba disponible días antes en Apple Music y Spotify. Tal fue el éxito, que las 4,3 millones de escuchas en 24 horas en Spotify le valieron a Drake para batir el record del Look what you made me do de Taylor Swift.

La música, el ritmo y las letras de las canciones hacen que Drake y sus singles se conviertan en fenómenos mundiales en poco tiempo. De ahí que se creen grandes expectativas con el anuncio de los nuevos trabajos de la estrella. Como cabía esperar Nice For What no ha decepcionado y se ha convertido de manera oficial en un pelotazo del 2018.

Pisando fuerte

El seis de abril se estrenó el videoclip oficial en YouTube, y en menos de una semana superó las quince millones de reproducciones. En lo que a otras plataformas digitales se refiere, cabe destacar que Nice For What se ha convertido en la número uno del Top 50 Global de Spotify, superando precisamente a God´s Plan.

En el vídeo aparecen diferentes estrellas femeninas como las actrices Olivia Wilde, Zoe Saldana o Michelle Rodríguez. La canción producida por Noah '40' y Murda Beatz, hace uso de una base de la canción The Misenducation de la cantante Lauryn Hill. El artista ya trabaja en Toronto ultimando los detalles para su próximo álbum, que será la secuela de Views (2016).