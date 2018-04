“Imagine Dragons” vuelve a España con dos conciertos en Madrid y Barcelona

El famoso grupo originario de las Vegas se encuentra girando por todo el mundo con su Evolve World Tour, carta de presentación de su último álbum, Evolve, que vio la luz el 23 de junio de 2017.

El pasado fin de semana el destino del conjunto ha sido España, en el que ofrecieron dos conciertos, el primero el 6 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el segundo el 7 de abril en el madrileño WiZink Center, para el cual el cartel de sold-out llevaba colgado nada menos que cuatro meses. Los dos conciertos contaron con la artista K. Flay como telonera, la cual colabora en el tema Thunder, uno de los singles del nuevo álbum.

Imagine Dragons decidió abrir su velada en el Wizink Center con su canción I Don’t Know Why y finalizar con Radioactive, en las dos horas que acontecieron entre ambos temas, todos los álbumes de la banda fueron entonados y coreados por un público totalmente entregado. Además, el cantante Dan Reynolds aprovechó para animar al público y contar cómo logró superar una fuerte depresión. También aprovechó la oportunidad para lanzar un mensaje de concienciación y de apoyo al colectivo LGTBIQ, como ya, en otras ocasiones, lo había hecho en sus redes sociales.

celebrate our diversity. embrace our LGBTQ youth. to “accept” does not simply mean to “love” - it means you give true validity and fully embrace and support diverse sexual orientations and do not see ones sexuality as “incorrect” or “sinful”. love is an empty word otherwise. pic.twitter.com/ACaIZyNrX0