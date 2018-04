Thirty Seconds to Mars revoluciona la capital con Pablo López como invitado

Tres años después de su último paso por nuestro país, Thirty Seconds to Mars, banda liderada por Jared Leto, aterrizó anoche en la capital con su gira 'The Monolith Tour' para enloquecer a un público deseoso de su directo.

Con tan solo apagar las luces ya se oían los miles de gritos de los fans que, expectantes, aguardaban el momento de ver a sus ídolos en directo. Con un poncho y una enorme capucha que le tapaba la cara, Jared apareció con los primeros acordes de 'Up in the Air' bajo las cinco pantallas que tapaban el escenario y más tarde lo llenarían de luces y psicodelia.

Solo él y su hermano, Shannon Leto, batería de la banda, bastaron para llenar aquel colorido escenario rodeado de miles de fans. El otro tercio de la banda, Tomo Milicevic, guitarrista, tuvo que abandonar la gira hace unos meses para atender “asuntos familiares”.

En la hora y media de concierto fueron muchos los himnos que se escucharon bajo el techo del Wizink Center. Y aunque tras cinco años de silencio, su nuevo álbum, 'America', vio la luz hace apenas una semana, éste estuvo muy lejos de ser el centro de atención del repertorio.

No faltaron los gestos de cariño y aprecio hacia sus fan españoles, asegurando entre sus discursos que les encanta España. “Amamos este país, no tenéis ni idea”, gritaba mientras se quitaba las gafas de sol para ver al público más directamente. En dos ocasiones subió a gente del público al escenario, una para hacer de jueces en una competición entre las dos mitades de la pista del Wizink y la otra en su última canción, 'Closer to the Edge', en la que llenó por completo los lados del escenario con parte del público.

Pero uno de los momentos clave de la noche no lo protagonizó él, sino uno de los cantantes más reconocidos de este país y que nadie se esperaba que apareciese en el escenario. Pablo López fue invitado por Jared para subirse en la mitad de 'Walk on Water' y cantar con él. “Quiero que gritéis lo más alto que podáis para él, el único e inigualable, vuestro héroe, ¡Pablo López!” gritaba Jared entre el asombro de todos los allí asistentes.